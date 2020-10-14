玉山金 守護海洋生態環境

玉山金控致力保護台灣原生態及推廣海洋資源永續觀念，連續二年與國立海洋生物博物館合作「臺灣海洋環境守護－海龜生態保育與教育計畫」，本次活動包括四大系列，分別為海洋保育總動員、海龜救傷醫療補給站、海洋護衛隊校外教學課程以及海角秘境生態行。累計逾1,200人共同響應，野放因救傷照護而恢復健康的六隻海龜回到大海懷抱，期望藉由舉辦一系列海洋相關活動，提升民眾對海洋生態環境保護的關注，讓海洋永續發展。

玉山金控總經理陳美滿表示，海洋汙染問題日益嚴重，近年對救傷解剖海龜胃部內容物的研究顯示，有高達80%誤食垃圾的情形，致使海龜感染生病。

陳美滿說，為加強海洋資源永續利用，及保育觀念並實現聯合國永續發展目標（SDGs）第14項目標「海洋生態與資源永續發展」，本次海洋保育總動員系列，特別邀請玉山黃金種子計畫學校的屏東縣大明國小全校師生共同參加，安排獸醫師講解海龜擱淺或受傷的處理，近距離觀察海龜收容及照護情形，並在課程結束後，一同前往後璧湖進行海龜野放行動，讓海洋保育觀念從小扎根落實，今年度海龜救傷醫療補給站，也醫治受傷的十隻海龜。

此外，舉辦十場次海洋護衛隊系列校外教學活動，邀請高雄市大寮國小、過埤國小、國立南科國際實驗高級中學等學校共同參與，融合多元的海洋環境教育主題課程，激發學童們對海洋生物的興趣，並更懂得珍惜海洋資源與維護生態環境。舉辦五場海角秘境生態行，邀請一般民眾及親子家庭參加，活動內容設計了海龜親子互動的課程，並至海龜收容中心參訪導覽解說，讓民眾們了解海洋環境目前的現況。

玉山金控長期持續關注海洋保育議題，主動響應國際及國內環境永續倡議，多年來主動舉辦全台淨灘清掃活動，號召玉山金控、玉山銀行及玉山證券的同仁、家屬與顧客共同響應，期望發揮企業影響力，以實際行動一起守護海洋生態，為美麗的台灣與永續的地球盡一分心力。