京城銀 3億元收購萬泰證

京城銀行將有望3億元收購萬泰證券，雙方董事會已正式通過收購交易，京城銀將買下萬泰證券納為轉投資子公司，以多角化完整產品線，並配合京城銀刻正全力發展行動銀行的策略，打造全方位數位理財平台，預計收購案送金管會獲核准後，最快年底前完成交易。

過去台新金旗下台新證券併購大眾證券，是以其淨值0.9倍收購，京城銀收購萬泰證券，則將以萬泰證券的淨值為基準，以淨值比來看收購價將略高於台新證併大眾證。不過，京城銀高層指出，萬泰證券是嘉義在地券商，為專業經紀商，實收資本額2億元，鎖定萬泰證券淨值為參考價，百分百全部買下預估收購金額約3億多元，交易規模不算大，京城銀帳上現金支應綽綽有餘。

京城銀高層指出，萬泰證券是嘉義在地券商，對京城銀在雲嘉地區40幾個分行的客戶來說，因為大部分據點所在區域都沒有券商，證券投資並不方便，而京城銀本身沒有附設證券部門，所以為了服務客戶，京城銀決定買下萬泰證券，滿足客戶投資理財需求與便利性。

不過，由於萬泰證券還有少部分股權分散為其他股東持有，並非由大股東全部掌控，因此最終京城銀會吃下多少持股，還需要經過一定程序才能確定，但至少可一次拿下八成多的股權。

京城銀持續發展數位金融，升級行動銀行服務，在本身有保代業務下，缺少證券下單服務，買下萬泰證券後將可補足，至於未來發展策略，包括是否在更多京城銀實體分行搭配設點，還是鎖定數位通路，京城銀將再行研擬。

不少非金控體系的獨立銀行，都有附設證券部門，例如聯邦銀、台企銀、彰銀等，而台中銀、遠東銀則是轉投資、收購證券子公司。