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保險局：今年裁罰沒比較多

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

金管會主委黃天牧從520上任以來，四個月以來，保險業平均每二天就有一家受罰。保險局昨（12）日發布新聞稿澄清，指今年以來截至10月8日為止，總計裁罰保險業1億640萬元，缺失總計613項，但除了對保險經紀代理業務有增加外，罰錢金額與糾正比例都下降。

保險局副局長張玉煇強調「今年沒有比去年高，不是以量取勝 ，不會為達成目標而多罰」。

據金管會統計，2020年元月以來，截至10月8日止，保險業計被裁罰檢裁罰的金額共計1億640萬元 ，其中壽險業被罰7,150萬元、產險960萬元，相較於2019年前三季各罰8,650萬元與1,560萬元，都來得少。

張玉煇說，主要是因涉及影響消費者權益、內控或公司治理不良等缺失。

今年只有保經代被罰鍰顯著增加，截至10月8日止，保經代被罰總金額為2,530萬元，相較去年同期440萬元，年增475%。

張玉煇說，金管會2019年對保險業辦理金融檢查，發現涉及保經代公司缺失事項，例如對保險業務員勸誘保戶以貸款或保單借款等財務高槓桿方式購買保單，未能顧及風險，且欠缺內控監督機制，在法令遵循與消費者保護有重大違失等，為了導正其違失行為，並提醒業者注重消費者保護，因此才處分。

保險 金管會

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