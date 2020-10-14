北富銀新系統出包 銀行局盯

台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會銀行局昨（13）日表示，初步了解是系統轉換時大量交易產生異常，要求北富銀必須以最快速度改善完成，確保新核心系統穩定性，北富銀也已報重大偶發事件，七日內需提交詳細報告，銀行局後續將視其補救措施「依法處置辦理」。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，北富銀在系統轉換之前，今年5月、9月都曾到金管會說明新系統轉換情形，當時銀行局要求北富銀要確保新系統穩定性，新系統上線前要完成平行測試、壓力測試與第三方驗證，北富銀10月8日轉換系統時，也請北富銀須定期向金管會通報進度。

至於北富銀新系統上線後，11日ATM與12日網銀均出現異常，銀行局即要求銀行儘速確認原因、保障客戶權益，北富銀公司也已報重大偶發事件，並表示截至昨日為止相關帳戶已調整完畢。

金管會主秘陳開元說，不容許銀行發生這樣情形，金管會不會只看北富銀交的查核報告，還會實際派員去了解。

為何經過平衡測試與第三方驗證後新系統還出包？黃光熙表示，詳細情況還需要看後續報告，了解其偶發機制再做處理。

黃光熙強調，北富銀要與受影響客戶溝通，並提出補償與補救措施，北富銀清查受影響客戶數後，在交給金管會的查核報告中詳細說明。

銀行局官員透露，其實北富銀在上線前已經平行測試一段時間，現在新的核心系統上線，但舊的系統已經沒有繼續運作。