快訊

總編開箱／央視台諜大戲 北京與民進黨一起亂來

美計畫對台7項軍售 又非正式通知國會死神無人機等2項

北富銀新系統出包 銀行局盯

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如 / 台北報導

台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會銀行局昨（13）日表示，初步了解是系統轉換時大量交易產生異常，要求北富銀必須以最快速度改善完成，確保新核心系統穩定性，北富銀也已報重大偶發事件，七日內需提交詳細報告，銀行局後續將視其補救措施「依法處置辦理」。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，北富銀在系統轉換之前，今年5月、9月都曾到金管會說明新系統轉換情形，當時銀行局要求北富銀要確保新系統穩定性，新系統上線前要完成平行測試、壓力測試與第三方驗證，北富銀10月8日轉換系統時，也請北富銀須定期向金管會通報進度。

至於北富銀新系統上線後，11日ATM與12日網銀均出現異常，銀行局即要求銀行儘速確認原因、保障客戶權益，北富銀公司也已報重大偶發事件，並表示截至昨日為止相關帳戶已調整完畢。

金管會主秘陳開元說，不容許銀行發生這樣情形，金管會不會只看北富銀交的查核報告，還會實際派員去了解。

為何經過平衡測試與第三方驗證後新系統還出包？黃光熙表示，詳細情況還需要看後續報告，了解其偶發機制再做處理。

黃光熙強調，北富銀要與受影響客戶溝通，並提出補償與補救措施，北富銀清查受影響客戶數後，在交給金管會的查核報告中詳細說明。

銀行局官員透露，其實北富銀在上線前已經平行測試一段時間，現在新的核心系統上線，但舊的系統已經沒有繼續運作。

北富銀 金管會 網銀

延伸閱讀

北富銀新核心系統頻出包 金管會：七日內須提查核報告

北富銀換新系統災情頻傳 金管會：不容許發生這情形

抓到了！查獲陸資投資大同 金管會重罰2500萬元

「網銀登不進去」北富銀更新系統中午還在卡！ 客戶、員工都受災

相關新聞

央行千億買匯 大打台幣保衛戰

中央銀行總裁楊金龍明日將赴立法院做業務報告，提前出爐的書面報告指出，由於上半年台灣外匯市場供給大於需求，央行為了維持外匯...

黃金存摺爆最大解套潮 前三季賣出619億元

金價處於高檔，根據台銀貴金屬統計，台灣持有黃金存摺的投資戶前三季共賣了619億元，換算一共賣了37.3公噸黃金，此紀錄寫...

陸資違法買大同 金管會重罰並限期出清持股

金管會昨（13）日公布，查獲陸資以外資名義來台投資大同股票，金管會對違規投資的陸資重罰2,500萬元，限期六個月內出清持...

櫃買將設戰略新板

除了證交所推出的創新板外，為協助規模較小的新創公司籌資，櫃買中心規劃在現行興櫃市場架構下，增設「戰略新板」，目標群鎖定六...

北富銀新系統出包 銀行局盯

台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會銀行局昨（13）日表示，初步了解是系...

保險局：今年裁罰沒比較多

金管會主委黃天牧從520上任以來，四個月以來，保險業平均每二天就有一家受罰。保險局昨（12）日發布新聞稿澄清，指今年以來...

京城銀 3億元收購萬泰證

京城銀行將有望3億元收購萬泰證券，雙方董事會已正式通過收購交易，京城銀將買下萬泰證券納為轉投資子公司，以多角化完整產品線...

玉山金 守護海洋生態環境

玉山金控致力保護台灣原生態及推廣海洋資源永續觀念，連續二年與國立海洋生物博物館合作「臺灣海洋環境守護－海龜生態保育與教育...

中信銀多功能視訊櫃檯 啟用

即日起非銀行營業時間也能到實體銀行開戶，中國信託商業銀行昨（13）日表示，已於前天正式啟用「多功能視訊櫃檯（Video ...

北富銀系統災情 金管會：須補償客戶

富邦金旗下台北富邦銀行新系統十月十日上線後持續卡卡，昨天仍傳災情，北富銀聲明指出，系統效能尚未達到最佳狀態，若因此產生的...

金管會推創新板 免獲利條件

金管會推動的創新板規劃架構出爐，免獲利條件，以市值為主分三類，包括市值不低於16億元、營收不低於1.5億元；市值不低於3...

台銀：金價明年上看2,300美元

對於國際金價，台灣銀行貴金屬部副理楊天立指出，今年3月到8月，國際金價漲幅超過四成，疫情仍然是主要影響國際金價因素，假設...

熱門新聞

抓到了！查獲陸資投資大同 金管會重罰2500萬元

鴻海威州廠申請租稅減免遭拒 公司最新聲明來了

00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

北富銀系統大當機爆災情 公司發5點聲明

台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

這檔飆股讓台新金9月多賺6億 獲利大增68.9%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。