除了證交所推出的創新板外，為協助規模較小的新創公司籌資，櫃買中心規劃在現行興櫃市場架構下，增設「戰略新板」，目標群鎖定六大核心戰略產業。

為協助新創產業發展，金管會積極推動創新板，分別由證交所及櫃買中心提出規劃案，知情官員表示，不同於證交所提出的創新板，櫃買中心規劃的戰略新板，主要鎖定中小型新創業者。

根據櫃買中心提出的規劃案，參考英國AIM、新加坡凱利板、韓國KONEX及北歐成長板等國外主要創新市場板塊，將在現行興櫃市場架構下，區分為兩個單獨板塊，包括「一般板」及「戰略新板」。

一般板就跟現行興櫃市場相同，戰略新板的投資人，則限專業投資人。

申請到戰略新板掛牌的公司，沒有設立年限、獲利能力、股權分散等量化條件的限制，但必須屬於「六大核心戰略產業」或「其他創新產業」。

六大核心戰略產業，包括資訊及數位相關產業；結合5G、數位轉型及國家安全的資安產業；接軌全球的生物醫療科技產業；軍民整合的國防及戰略產業；綠電及再生能源產業；關鍵物資供應及民生戰備產業。

其他創新產業，是以最近年度財報營收超過50%，來自六大核心戰略產業或其他創新性產業為判斷依據。

戰略新板掛牌公司在申請上市櫃前，必須先轉板至興櫃一般板至少二個月；登錄戰略新板及興櫃一般板期間合計至少六個月。

戰略新板採門檻低，無獲利能力等量化條件，且採簡易公開發行，比現行興櫃一般板更可縮短公司前置作業時程，協助更多創新企業提早進入資本市場。