大同：感謝金管會持續查核陸資並宣布裁罰

大同公司（2371）今(13)日晚間表示，感謝金管會持續查核陸資並宣布裁罰，證實本公司一直強調，深受陸資以FINI帳戶掩飾其真實身分違法投資大同的重大傷害，央請金管會詳查，是正確且迫切的要求。

今天發佈的是新加坡的FINI陸資，本公司期盼金管會繼續加緊努力查核，因為隱藏在本公司的非法FINI帳戶，還有7個是在香港的帳戶，尚需金管會續查，以免大同蒙受不可回復的損害。

大同指出，在6月30日股東會，這些隱匿的FINI帳戶與其他國內的一致行動人，已提名10位董事候選人，競逐9席董事，但皆未依企業併購法提出申報，本公司依法主張(認定)其無表決權；主管機關卻認為本公司違法，侵害股東權益。現在其中一帳戶已被證實為陸資，本公司懇請金管會依法行政，清查陸資，也同時要求大同的相關股東須依企併法申報。

欣同、新大同以公司法第173條第四項申請召開股臨會，本公司基於1. 先待金管會查明陸資。 2. 本公司董事會順利運作中，應無公司法第173條第四項之適用，懇請經濟部勿輕易核准股臨會，但經濟部仍迅速核准。

現再次查獲陸資也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查目前欣同、新大同等與陸資鄭文逸、任國龍具高度牽連關係的市場派股東確認無陸資成分之前，本公司籲請經濟部即停止原行政處分，撤回股臨會核准。