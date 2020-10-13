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北富銀新核心系統頻出包 金管會：七日內須提查核報告

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會銀行局今（13）日表示，初步了解是系統轉換時大量交易產生異常，要求北富銀必須以最快速度改善完成，確保新核心系統穩定性，北富銀也已報重大偶發事件，七日內需提交詳細報告，銀行局後續將視其補救措施「依法處置辦理」。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，北富銀在系統轉換前，今年5月、9月都有到金管會說明新系統的轉換情形，當時銀行局有要求北富銀要確保新系統的穩定性，新系統上線前要完成平行測試、壓力測試與第三方驗證，在北富銀10月8日轉換系統時，也有請北富銀必須定期通報金管會進度。

至於有關新系統上線後，11日ATM與12日網銀均出現異常，黃光熙說包含ATM無法使用，不能提現也不能轉帳；網銀匯款系統也有問題，有客戶轉帳時，對方沒有領到款項，但轉帳者卻有被扣款。銀行局即要求銀行儘速確認原因、保障客戶權益，北富銀公司也已報重大偶發事件，並表示截至昨日為止相關帳戶已調整完畢。金管會主秘陳開元補充，銀行不容許發生這樣情形，金管會不會只看北富銀交的查核報告，還會實際派員去了解。

為何經過平衡測試與第三方驗證後新系統還出包？黃光熙表示，詳細情況還需要看後續報告，了解其偶發機制再做處理。他強調，北富銀要對受影響的客戶做溝通，並提出補償與補救措施，至於受影響的客戶數，必須由北富銀清查後在交給金管會的查核報告中詳細說明。北富銀這次新系統上線，舊系統還有運作嗎？銀行局官員透露，其實北富銀在上線前已經平行測試一段時間了，現在新的核心系統上線，但舊的系統已經沒有繼續運作。

據北富銀公布，為籌備新系統上線已花5年籌備，動員73萬人次努力，並進行8次大規模平行測試，此次新系統建置涵蓋產品開發、服務規劃、業務執行、數位技術、風險控管、作業流程等多元面向，並與印度最大的跨國企業-塔塔顧問諮詢服務公司(Tata Consultancy Services；TCS)共同開發，該公司為全球市值第二大的資訊科技服務商，業務版圖遍及全球46個國家，橫跨運輸、金融、網路等各產業的軟體系統。

不過此次富邦銀的升級，是全台第一家將企金與消金服務整合在同一個銀行系統內，同時新銀行系統預計可省電40%，銀行局官員表示原來計畫是要將過去的「胖系統變成瘦系統以優化效能」，運作不順暢真正原因、影響多少客戶帳戶，還需要再進一步去了解。

國內銀行除了北富銀外，據了解包括中國信託銀行與凱基銀行都與這家印度服務商合作。被問到銀行局是否進一步針對印度服務商進行調查嗎？黃光熙表示，這要看銀行報告，跟服務商之間的權利義務關係，他們自己要去處理，但最大責任還是在銀行這端，還是要請銀行妥善處理。

北富銀 金管會 網銀

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