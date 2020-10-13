今年來保險業遭罰1.06億元 保險局喊不重

外界指稱金管會主委黃天牧從520上任以來，四個月以來保險業每二天就有1家受罰。保險局今（12）日特別發布新聞稿澄清，指今年以來截至10月8日為止，總計裁罰保險業1億640萬元，缺失總計613項，但除了對保險經紀代理業務有增加外，罰錢金額與糾正比例都下降。保險局副局長張玉煇強調「今年沒有比去年高，不是以量取勝 ，不會為達成預算目標而多罰」。

據金管會統計，2020年元月以來，截至10月8日止，保險業計被裁罰檢裁罰的金額共計1億640萬元 ，其中壽險業被罰7,150萬元、產險960萬元，相較於2019年前3季各罰8,650萬元與1,560萬元，都來得少。張玉煇說，主要是因涉及影響消費者權益、內控或公司治理不良等缺失。

今年只有保經代被罰鍰有顯著增加，截至10月8日止，保經代被罰總金額為2,530萬元，相較去年同期440萬元，年增475%。張玉煇說，金管會2019年對保險業辦理金融檢查，發現涉及保經代業缺失事項，例如對何險業務員勸誘保戶重、以貸款或保單借款等方式購買保單，至發生財務槓桿風險情事欠缺內控監督機制，在法令遵循與消費者保護上有重大違失等，為了導正其違失行為，並提醒業者注重消費者保護，因此才處分。

保險局強調今年沒有罰特別重，其中2020年以來保險業缺失共613項，其中罰錢有73項，罰錢件數占比占總數約11.91%；跟2019年的11.77%相當，糾正比例亦下降，不予處分的比例高達75%，已較去年的近65%明顯提高。若從金額來看，罰鍰金約8110萬元，以內控及公司治理未符保險法占比最高，合計有4,200萬元，占比51.19%，較2019年的71.79%下降；

其次為招攬、核保及理賠作業未符保險法相關規定，金額合計為2,610萬元，占總額為32%左右，較2019年的13.07%比例上升，罰鍰金額主要反映近二年監理發現缺失差異及情節輕重不同。

張玉煇特別強調，今年對保險業罰鍰1.06億元，都是依法行政，均有裁罰必要性，並經審慎處理流程，非特定個人可自行做出裁罰決策，「二天罰一次是錯誤的」，他說「金管會的監理重點，並不在於重罰或罰鍰收入有無達到預算目標，而是希望受罰業者儘速落實改正，導正業者行為才是監理目的」，明年金管會雖然訂的裁罰金額目標雖然仍比今年來得高，「但有編預算但不是有目標就要達到」，意謂不會為罰而罰。