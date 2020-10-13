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基隆輕軌升級捷運！北北基軌道四長會議5共識曝光

大同違法陸資抓到了！金管會重罰2500萬元

新光銀行智能客服 正式上線

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光銀行表示，為落實「貼近生活 為客著想」的價值主張，致力於金融科技(Fintech)發展，繼導入「立碼驗」身分認證服務之後，推出全新智能客服「小新」。

客戶可24小時透過官網或行動銀行App諮詢銀行業務、查詢信用卡帳務及申辦貸款等，有效整合Chatbot(聊天機器人)，運用AI思維與NLP技術打造專屬特色的AI智能。

小新採用BERT模型為全世界效果最佳的問答系統與閱讀理解功能，透過維基百科及Book Corpus訓練資料庫，搭配新光銀行專有金融領域字庫，透過科技應用技術，分析收集對話相關訊息，利用上下文邏輯串接提問，精準判斷客戶問題及關鍵字索引，且能夠辨識口語化用詞及同義詞。

例如：輸入「卡片掉了」，小新提供金融卡掛失方式及信用卡掛失方式...等，讓複雜問題簡單化，創造便利對話及良好服務體驗。

為讓智能客服邁向全方位智能助理，小新精通新光銀行各項業務，擁有超過2000題專業金融知識，且採用圖卡、選單等生動活潑互動方式，給予創新服務思維；搭配多輪式對話方式，引導客戶操作，提升問答準確性。

例如：輸入「我要換1,000美金」，小新會換算出台幣金額，成為換匯投資小幫手；如要前往分行，小新會協助找到距離最近的服務據點，化身導航小天使。

當客戶不清楚信用卡要繳多少錢時，只要透過身分驗證，小新可告知帳單金額，亦可申請消費分期、查詢最近繳款紀錄、消費明細等服務，一站式完成多項服務，打造專業又具有親和力的Chatbot，小新最懂客戶的心。

新光銀行從客戶需要為出發點，透過小新和新光銀行全年無休的客服系統高度整合，將常見且重複性高的問題交由小新，立即回覆，提供有效率的快捷服務，超出機器人服務範圍則轉由真人客服文字回覆，讓客戶感受到更便利、創新多元的暖心服務。

信用卡 聊天機器人 金融科技

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