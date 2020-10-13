渣打銀啟動2021國際儲備幹部招募 實習生有機會升儲備

致力於培養未來的國際金融領袖人才，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今（13）日宣布正式啟動2021國際儲備幹部計畫與暑期實習計畫的招募活動，預計招收國際儲備幹部與暑期實習生共24位，即日起至2020年12月31日止，歡迎有興趣的年輕世代可透過渣打銀行官方網站提出申請。

呼應渣打銀行擁抱多元與包容的企業文化，渣打銀行在人才招募與晉用也透過多元管道，國際儲備幹部計劃更開放個人金融、企業金融與財富管理等多元化職缺，以吸引各領域專才。渣打銀行近年來更採取暑期實習與儲備幹部同步徵才，並開放通過評選的暑期實習生，將有機會取得隔年度國際儲備幹部資格，為金融業罕見的「直升」機制。

近五年，渣打銀行在台灣共培育38 位儲備幹部，其中有17位由實習生轉任，除了展現渣打銀行投入人才長期發展的承諾，也可見渣打銀行多元創新的企業文化對新世代的吸引力。

渣打銀行2021年暑期實習計畫，將鎖定可於2022年9月時接受正職工作的國內外大專院校及研究所學生；2021年國際儲備幹部計畫則號召工作經驗未滿三年，並能於2021年9月正式就職的有志青年。錄取的儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行接受完整培訓課程、歷練企業金融、個人金融及相關中後台支援作業單位，未來也有機會派駐國外參加海外培訓。儘管今年以來受疫情影響，跨國商務差旅無法成行，儲備幹部仍可透過視訊交流或線上會議學習等創新模式，持續拓展國際視野，提升未來領袖力。

渣打銀行為國際儲備幹部打造為期18個月專屬培訓計畫，包含一個月的海外培訓；培訓期間不僅將由高階主管親身指導、提供完整實務訓練，因應日趨蓬勃的金融科技趨勢，儲備幹部也將參與新業務開發等重要專案。此外，渣打銀行更善用集團網絡與國際資源，提供平台協助儲備幹部至渣打集團其他市場，培養全球化洞察與專業能力。截至今年為止，已有超過15位台灣的儲備幹部完成培訓，並順利轉調至香港、上海、新加坡、倫敦、紐約等全球金融重鎮，以具體行動串連在地人才與國際接軌。

渣打銀行2021國際儲備幹部及暑期實習生計畫徵選現已開放網路報名，履歷收件預計於2020年12月31日截止，履歷篩選採先到先審制，歡迎有志進入金融業的年輕學子透過渣打銀行官方網站投遞履歷。