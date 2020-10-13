LINE Pay用戶數達840萬 每2.8人就有1人使用

行動支付領導品牌LINE Pay今（13）日公布LINE Pay App最新業績數據，截至今（2020）年9月底止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LINE Pay行動支付，累計今年前3季透過LINE Pay App交易筆數超過8,500萬筆，帶動超過356億交易金額。

LINE Pay指出，面對國人對行動支付使用的強烈需求，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店加入LINE Pay生態圈，持續引領行動支付市場發展。

LINE Pay自2015年服務推出以來，一直引領台灣行動支付市場發展，同時提供用戶綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的 「電子支付LINE Pay Money」，以及LINE POINTS點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的各種需求。

LINE Pay用戶數急速成長，累計用戶數達840萬人，創造今年前3季整體交易筆數達8,510萬筆，較去年同期大幅成長84%，帶動整體交易金額突破356億元，亦較去年同期大幅成長84%。其中，LINE Pay與一卡通公司合作的電子支付LINE Pay Money服務，根據金管會公布資料顯示，用戶數已達266萬人，1-8月累計交易金額達66億元，較去年同期大幅成長6.7倍，成長幅度居電子支付業者之冠。

LINE Pay今年前九月總計的第三方支付與電子支付LINE Pay Money交易總金額突破356億，前八月的交易總金額規模亦逼近金管會公布的最新全國電子支付業者前八月交易總金額331億元，顯示LINE Pay行動支付的便利性與完整生態圈持續受到使用者喜愛與信任，使用人數與交易總金額均居國內行動支付業者龍頭角色。

此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，預估第4季每月轉帳次數將可突破100萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，較去年同期大幅成長67%，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用LINE Pay 。