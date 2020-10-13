兆豐銀禮遇億級理財大戶 機場接送改換高鐵車廂升等優惠

因為疫情影響出不了國，就讓原本享有免費機場接送服務化為烏有嗎？兆豐銀行為億級資產客戶打造的「MegaLux Club」高資產會員尊榮服務再升級，即日起至109年12月31日止，只要是符合機場接送權益且仍有使用次數的會員，可無條件轉換為高鐵商務車廂升等服務，讓高資產客戶出遊能享受尊榮禮遇。

近年來受到中美貿易戰及全球央行實施量化寬鬆政策影響下，全球家戶去年金融資產因此縮水，但台灣卻逆勢突圍成長，根據「2019年安聯全球財富報告」指出，台灣淨金融資產已躍居全球第四大，僅次於美國、瑞士、新加坡，顯示台灣金字塔頂端客群的成長力相當可期。

為服務更多高資產客戶，兆豐銀行表示，前150名加入「MegaLux Club」會員，再加碼提供首年可無條件享有24小時專屬秘書及保健諮詢禮賓服務。

兆豐銀行積極搶攻高端理財市場，今年初為資產超過億元的財富管理高端客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部，提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書及進階版「Mega FOCUS Channel」影音投顧服務，自推出以來頗獲好評，反應相當熱絡。

此外，提供尊榮機場接送、高鐵商務車廂升等及環宇通關服務等尊榮禮遇，也是必要提供的服務；兆豐銀行為了讓會員的商務旅行能夠更加舒適便利，並因應疫情影響，特別推出會員機場接送轉換高鐵商務車廂升等限時優惠，持續提升會員尊榮的服務體驗。