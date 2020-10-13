台灣金董座呂桔誠：2021年看疫苗 期待春暖花開

台灣金控兼台灣銀行董事長呂桔誠今（13）日指出，到今日為止，所做出的紓困總金額已經超過4000億元，肺炎疫情歐美再度進入緊繃期，展望今年年末與明年景氣，呂桔誠說，看好疫苗如果出現，景氣將「春暖花開、生活更踏實」；房貸部份，台銀到9月為止新承做量已經超過1,500億元，往全年目標2,000億元靠近。

呂桔誠今日出席「2021辛丑牛年彩色鍍金精鑄銀幣上市發表會」，會後受訪指出，台銀今年持續增強資產品質，持續提撥必要準備，甚至對未來風險預期提撥，因此覆蓋率達到900％以上。

面對明年獲利發展，呂桔誠說「還是摸著石子過河」，但認為台灣金融業體質都維持不錯，例如台灣銀行8月底逾放比0.18％，覆蓋率903％，資產品質保持穩健。

普遍市場看明年台灣GDP可以保持2％以上，呂桔誠說，上半年GDP已經達到0.78％成長，下半年看好至少有2％成長，明年也會持續成長，看好疫苗出現後，大家恢復正常生活，期待新的一年會春暖花開，像牛一樣展現其堅韌，臺灣經濟往前走，生活會更踏實。

「去年自己曾經說過，台灣2020年有三大效應，包括轉單效應、台商回台投資、前瞻基礎建設」，呂桔誠說，其中台商回台投資今年已經超過1兆元登記，是台灣去年、今年、明年的重大能量，因為台商從機器設備到正式啟用的建廠程序，至少需要花2到3年時間；前瞻基礎建設預計在今年下半年到後年可望進入密集建造時期。

針對台商回台資金是否進入房地產，呂竭誠指出，台商回台資金多進入廠房，目前台銀對回台台商已核定的融資金額到8月底為550億元。

房貸部份，針對央行副總裁陳南光憂心台灣高房價得超前佈署，呂竭誠指出，政府如果有任何要佈署的政策，台灣銀行都會配合，但台灣銀行都是承作一般房貸，目前台灣銀行沒有九成房貸，台灣銀行現階段房貸最高為八成，99％是一般型房貸，非公教與公教人員房貸專案比重約六比四。

財政部號召九大公股銀行組成「金融國家隊」，共同推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，台銀預定目標為1,240億元，7月開辦統計到昨（12）日為止，台銀核准額度已經達到650億元，超過二分之一的額度。