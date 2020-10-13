快訊

國慶焰火宣傳旗如招魂旗？ 遊客見這一幕傻眼

中山大學正式撤銷碩士學位 李眉蓁冤喊：政治追殺

中信銀率先開辦 視訊櫃檯開戶10分鐘搞定

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信銀行多功能視訊櫃檯(VTM)，每天上午9時至下午7時提供服務。中信銀行/提供
中信銀行多功能視訊櫃檯(VTM)，每天上午9時至下午7時提供服務。中信銀行/提供

即日起非銀行營業時間也能開戶，中國信託商業銀行今(13)日表示，已於昨天正式啟用「多功能視訊櫃檯(Video Teller Machine，簡稱VTM)」，為首家獲准開辦的銀行。

即日起每日上午9時到下午7時，民眾可於中國信託銀行營業部(位於台北市南港中國信託金融園區)、台北市東湖分行及台中市市政分行，使用VTM辦理開戶，不用受限銀行營業時間，更不用耗時等待，最快10分鐘內就能完成開戶。

中信銀行以客戶最佳體驗為核心，持續提供更便利、自主的金融服務，民眾只要花15分鐘，就能在VTM開立無摺帳戶。

如果想再加速申辦流程，民眾還可以在中國信託網路銀行或Home Bank App提前預約，線上填妥開戶資料並產出條碼，再前往VTM掃描條碼，不僅能在10分鐘內完成開戶，還能當場領取金融卡並啟用網路銀行。

為了讓民眾在 VTM體驗面對面服務的臨場感，中信銀行不但提升網路頻寬，也打造半遮閉空間，客戶可不受干擾，舒適地完成金融服務。

中信銀行表示，目前需要確認身分證件臨櫃辦理的服務，未來都能在VTM中快速完成，包含申請金融卡、申請網路銀行、設定約定轉出轉入帳號、存款餘額證明等。

VTM上線後，將視需求拓展服務據點，讓「趕三點半」成為過去式，上班族不再有時間壓力，可以下班後再到VTM輕鬆完成所需的金融服務。

中信銀行為2017年首家取得主管機關獲准試辦VTM的銀行，從設計發想到服務成形歷時近九個月，運用設計思考(Design Thinking)全盤檢視客戶痛點，透過介面整合與視覺設計，讓開戶必要步驟更容易上手。

中信銀行VTM六個月的試營運期間，已有近600位客戶體驗，高達99%的客戶表示非常滿意。

中國信託將持續研發兼具便利與安全的多元金融服務，積極實現Bank 3.0以及普惠金融的目標。

中信銀行 中國信託商業銀行

延伸閱讀

不用趕3點半　VTM開戶最晚可到7點

外資回補台股力道猛 越股續開紅盤

中國信託調查：國人退休理財 行動力不足

綠光閃閃！雷蛇推金融卡「Razer Card」，支付時還會發光

相關新聞

LINE Pay前3季交易額達356億元 第4季推新功能

行動支付品牌LINE Pay今天公布最新業績數據，累計今年前3季透過LINEPay App交易筆數超過8500萬筆，帶動...

「網銀登不進去」北富銀更新系統中午還在卡！ 客戶、員工都受災

富邦金旗下台北富邦銀行新系統10月10日上線後3天持續當機卡卡，今天仍有災情傳出，客戶抱怨不斷 ，員工也十分頭痛，快要被...

不用趕3點半 VTM開戶最晚可到7點

現在多家銀行發展線上開戶，但仍有不少民眾習慣到分行進行開戶，往往都必須趕在銀行營業時間。未來透過「多功能視訊櫃檯」（Vi...

這兩個因素 中信金9月獲利大增近六成

少繳稅、賣了一個樓層，這兩個一次性因素貢獻下，中信金控9月稅後純益41.84億元、年增59.8%，將近六成的獲利成長力道...

這檔飆股讓台新金9月多賺6億 獲利大增68.9%

上櫃生醫股合一（4743）第3季飆漲37%，讓台新金控（2887）9月份多了大約新台幣6億元的評價利益，9月單月稅後純益...

台積電「瘋」潮？這檔台股ETF溢價竄高

台積電（2330）15日召開法說會，ADR股價再創高，但今（13）日現貨表現出現利多鈍化，盤中漲幅擴大又縮小降低到0.1...

00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

國泰永續高股息（00878）上市後規模成長快速，卻傳出因為規模膨脹恐稀釋第一年配息，其實台股掛牌ETF有很多配息被稀釋的...

新台幣午盤升值2.49角 暫收28.66元

新台幣今天午盤以28.660元兌1美元，升值2.49角暫收，成交金額6.72億美元。

黃男州快速反應變局 造就玉山金十倍速成長

玉山銀行董事長黃男州兼顧企業內部的穩定性和外部的靈活性，在每次危機中尋找新動能，帶領企業走得更遠。玉山因此在激烈的金融圈中表現亮眼，達到十倍的市值成長。

北美歐洲投資人都在追黃金 中國大媽只做了這件事情

今年以來國際金價大幅上漲，但是整個亞洲市場黃金投資人卻顯得異常冷靜，不買反賣，有黃金王子之稱的臺灣銀行貴金屬部副理楊天立...

含「積」量高+費用率低 富邦台50吸睛

ETF投資成顯學，其中今年以來熱度最高的非台股ETF莫屬，尤其含「積」量高的更受到投資人矚目。富邦台50ETF經理人温芳...

【大佛心法】台幣仍是地表最強貨幣 升值之路會走多遠？

在國慶長假回來後，台幣匯價在今天（10月12日）來到近9年3個月新高的28.6，配合股市小幅走揚作收，營造出台灣股匯齊揚的慶祝氣氛，也再次確立強勢台幣的趨勢不變，但這麼強的升值態勢是否將造成經濟風險？距離28.5的心理關卡又會否有新的變化產生呢？

熱門新聞

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

國安基金這波護盤 賺了2.1億元

台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

北富銀系統大當機爆災情 公司發5點聲明

高嘉瑜舌戰徐國勇 花敬群：有些虛坪離譜 會認真檢討

鴻海威州廠申請租稅減免遭拒 公司最新聲明來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。