中信銀率先開辦 視訊櫃檯開戶10分鐘搞定

即日起非銀行營業時間也能開戶，中國信託商業銀行今(13)日表示，已於昨天正式啟用「多功能視訊櫃檯(Video Teller Machine，簡稱VTM)」，為首家獲准開辦的銀行。

即日起每日上午9時到下午7時，民眾可於中國信託銀行營業部(位於台北市南港中國信託金融園區)、台北市東湖分行及台中市市政分行，使用VTM辦理開戶，不用受限銀行營業時間，更不用耗時等待，最快10分鐘內就能完成開戶。

中信銀行以客戶最佳體驗為核心，持續提供更便利、自主的金融服務，民眾只要花15分鐘，就能在VTM開立無摺帳戶。

如果想再加速申辦流程，民眾還可以在中國信託網路銀行或Home Bank App提前預約，線上填妥開戶資料並產出條碼，再前往VTM掃描條碼，不僅能在10分鐘內完成開戶，還能當場領取金融卡並啟用網路銀行。

為了讓民眾在 VTM體驗面對面服務的臨場感，中信銀行不但提升網路頻寬，也打造半遮閉空間，客戶可不受干擾，舒適地完成金融服務。

中信銀行表示，目前需要確認身分證件臨櫃辦理的服務，未來都能在VTM中快速完成，包含申請金融卡、申請網路銀行、設定約定轉出轉入帳號、存款餘額證明等。

VTM上線後，將視需求拓展服務據點，讓「趕三點半」成為過去式，上班族不再有時間壓力，可以下班後再到VTM輕鬆完成所需的金融服務。

中信銀行為2017年首家取得主管機關獲准試辦VTM的銀行，從設計發想到服務成形歷時近九個月，運用設計思考(Design Thinking)全盤檢視客戶痛點，透過介面整合與視覺設計，讓開戶必要步驟更容易上手。

中信銀行VTM六個月的試營運期間，已有近600位客戶體驗，高達99%的客戶表示非常滿意。

中國信託將持續研發兼具便利與安全的多元金融服務，積極實現Bank 3.0以及普惠金融的目標。