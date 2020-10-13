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這兩個因素 中信金9月獲利大增近六成

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信金控9月稅後純益41.84億元、年增59.8%。 報系資料照
中信金控9月稅後純益41.84億元、年增59.8%。 報系資料照

少繳稅、賣了一個樓層，這兩個一次性因素貢獻下，中信金控9月稅後純益41.84億元、年增59.8%，將近六成的獲利成長力道，整體金控業排名第四、大型金控則是位居第一。

中信金控自結9月稅後純益41.84億元、年增59.8%；前九月稅後純益361.26億元、年減5.4%，累計每股稅後純益(EPS)為1.8元。

資料來源：公開資訊觀測站 陳怡慈/製表
資料來源：公開資訊觀測站 陳怡慈/製表

中信金9月稅後純益年增15.65億元，人壽子公司貢獻2.46億元，銀行子公司則是年減2.36億元，其間差距15.75億元，來自何方？

中信金控資深副總邱雅玲解釋，去年因為OBU(國際金融業務分行)獲利佳，及投資國內證券的資本利得較大，前述免稅項目在最低稅負制的規範下，須繳12%的稅率，以致去年9月比今年9月多繳了5億到10億元的稅款。

另外則是資產管理子公司出售台北市府捷運站附近的統一國際大樓部分樓層，其中一個樓層的處分利益正好認列在今年9月，這部分也有3億至5億元的貢獻。

中信金控 免稅

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