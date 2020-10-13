「網銀登不進去」北富銀更新系統中午還在卡！ 客戶、員工都受災

富邦金旗下台北富邦銀行新系統10月10日上線後3天持續當機卡卡，今天仍有災情傳出，客戶抱怨不斷 ，員工也十分頭痛，快要被新系統逼瘋了。北富銀今天上午發出聲明指出，系統效能尚未達到最佳狀態，若因此產生的費用或影響，將妥善與客戶協商處理，以確保客戶權益。

昨天本來要至北富銀開戶的客戶，被行員「勸退」後改至今天開戶，沒想到今天情況一樣慘烈，「開個戶跟搶演唱會票一樣」始終不成功，金融卡和密碼就是弄不出來。行員只能無奈地一直道歉，請客戶晚上再去拿金融卡和網銀密碼「放心我們應該都在，昨天我們待到11點」。

也有讀者反應，北富銀網路銀行至今天中午仍持續卡卡，無法登入。

「有南山前車之鑑我們也很怕！」北富銀員工私下表示，昨天早上七點來上班，晚上十一點才走，因為結不了帳。系統商開發人員上周六也加班到深夜，但說問題還是很多。不過，行員說加班只能報四小時，而且最晚報到10點。

北富銀表示，新核心系統於昨天是上線後第一個營業日，因連結周邊系統的銀行企業匯流排（ESB）系統效能問題，導致部分服務無法順利完成。

北富銀指出，工程團隊已於昨天下午及晚間持續調校系統參數設定，增加系統資源，並強化流量監控適配，今天早上進行網行銀實測，結果顯示ESB系統效能確有顯著改善，但尚未達到最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢，請客戶包涵，若有網路服務延遲，請以電話客服或ATM等其他方式辦理。

北富銀表示，昨天因系統問題造成影響的交易，將於今日完成交易確認。若有因而產生之費用或影響，本行將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。除127家分行以外，電話客服也會佈署充分人力，務求於第一時間協助客戶解決問題。

對於新核心系統上線與周邊系統實際對接的過程中，發生模擬測試時不可預測的情境，造成客戶不便，北富銀表示深感歉意，感謝所有客戶的支持與體諒。新核心系統上線初期，若仍有服務不周之處，全體同仁將本著客戶優先的理念，主動協助客戶安排最佳方案，以保障客戶權益。