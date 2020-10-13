這檔飆股讓台新金9月多賺6億 獲利大增68.9%

上櫃生醫股合一（4743）第3季飆漲37%，讓台新金控（2887）9月份多了大約新台幣6億元的評價利益，9月單月稅後純益年增率68.9%，獲利成長力道上衝整體金控業第三名。

台新金控9月稅後純益16.03億元、年增68.9%，前九月稅後純益117.6億元、年減1.3%，累計每股稅後純益（EPS）為0.96元。

台新金9月稅後純益16億元，核心子公司台新銀行貢獻10.3億元，另家子公司台新證券則是稅後淨損0.2億元，其間大約6億元差距，據了解，主要來自創投子公司所貢獻。

台新創投9月稅後純益大約6億元，能有此佳績，據了解，因其投資的生技創投基金，持有生醫飆股合一。