00878配息會稀釋？回顧那些年配息被稀釋的ETF

國泰永續高股息（00878）上市後規模成長快速，卻傳出因為規模膨脹恐稀釋第一年配息，其實台股掛牌ETF有很多配息被稀釋的案例，投資人若有興趣多了解交易ETF的「眉角」，應該把檢視規模納入工作，尤其為了配息而買賣新掛牌的配息型ETF，最好等規模趨於穩定布局，才能避免自身的配息權益被影響。

ETF配息為什麼會被稀釋？主要是不同於一般股票，大多數公司的股本固定，但ETF的發行單位會受初級市場的申購和贖回波動，若是ETF累積的配息不變，單位數卻因為申購踴躍大幅增加，每單位獲得的配息就減少，使配息被稀釋。

過去台股掛牌ETF有不少配息稀釋的狀況，特別是債券ETF熱門時，許多產品希望先吸引法人進駐，創造一定的流動性，掛牌後規模大幅成長，第一次或前幾次配息較不理想。依據所有上市櫃ETF，歷來配息的配息率「自低到高」排行並搭配規模變化，配息率偏低且受規模影響較大如凱基新興債10+（00749B）、群益AAA-AA公司債（00754B）、群益15年EM主權債（00756B）、FH能源債（00758B）、FH新興企業債（00760B）、凱基AAA至A公司債（00777B）、及國泰A級公司債（00761B）等。

例如凱基新興債10+掛牌時，規模約2億元，但在2019年1月首次除息時，規模增加了14倍至30億元，該次配息率為0.8%，而近一次該ETF正常的配息率為3.6%。差不多時間掛牌的群益AAA-AA公司債，上市時與第一次配息的規模也差距1.6倍，當次與近一次配息率分為0.8%、2.9%。

復華投信發行的FH能源債、FH新興企業債，也曾在掛牌後規模膨脹，影響初步配息率降至1%以下。其他列舉之ETF亦有類似情況，不過這些ETF都在規模穩定後，配息已經正常，可以說現在是買賣相關ETF較佳時機。

而這次00878上市後規模膨脹了2倍，和上述債券ETF還有一個不同之處，也就是00878為台股ETF，且掛牌點已經在台股除權息的一半，只參與一半的除權息，有別於債券ETF是每日計息，股票配息已經領得少，又可能被規模稀釋。

另外值得注意，多數基金公司都知道規模對配息的影響，在此前債券ETF還處推廣階段，ETF即使成長很多，會宣傳的公司並不多，然此次00878飛快成長，或許是與台股相關、投資人共鳴較大，發了新聞稿，規模持續膨脹，後發行公司方說明正是因為規模增加，恐稀釋第一年配息。

對此有專家表示，若投資人著眼配息布局，現在賣出的話，累積的息就浪費了，然搭配00878持有千張以上的大戶人數變化，這些對績效敏感的投資人，卻在上市後減少。

以時點來看，00878配息穩定可能要等掛牌第二年，目前短線ETF仍低於發行價，若是暫時轉入今年來績效持續領先的0050、0056、00692、00850、006208等，或有機會先獲取較佳績效，再轉回也不見得晚。最重要的是，投資人應從多次ETF配息稀釋的狀況，了解如何保護自身權益。