陽信銀 前九月純益創高

受疫情影響，今年以來金融業普遍獲利動能趨緩，陽信銀行核心業務仍維持穩健，交出連續三季正成長的好成績。

依陽信銀行自結資料顯示，今（2020）年前三季累積稅前純益30.95億元，較去年同期成長9%，續創新高，稅前每股純益為1.13元。9月份單月稅前純益2.72億元，較去年同期成長16%；9月底總資產來到5,802億元、淨值達364億元，較去年底分別上升11%及10%，年底總資產有機會突破6,000億元。

陽信銀行表示，第4季仍將以穩健保守的步調，持續擴大各項業務規模，可望順利達成全年稅前淨利36億元的目標。

陽信銀行近年布局國內據點有成，2014年起陸續新設花蓮、苗栗、龍井、雲林、南投、台東、宜蘭等分行，達到全國各主要行政區皆設有據點的目標。再經金管會核准，於去（2019）年6月及10月5日完成新設林口及豐原分行，總分行家數由原先96家成長至目前105家，淨增加九家分行。此外，由於多次榮獲金管會中小企業放款績優獎勵，先後將九家簡易型分行升格為全功能分行，皆有助提升整體通路價值與營運綜效。

陽信銀行也積極響應金管會推動信託2.0政策，除辦理高齡者及身心障礙者安養信託外，並持續秉持專業熱誠之服務精神，發展更多信託商品，提供客戶量身訂做之資產管理服務。