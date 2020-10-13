聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽信銀 前九月純益創高

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

疫情影響，今年以來金融業普遍獲利動能趨緩，陽信銀行核心業務仍維持穩健，交出連續三季正成長的好成績。

依陽信銀行自結資料顯示，今（2020）年前三季累積稅前純益30.95億元，較去年同期成長9%，續創新高，稅前每股純益為1.13元。9月份單月稅前純益2.72億元，較去年同期成長16%；9月底總資產來到5,802億元、淨值達364億元，較去年底分別上升11%及10%，年底總資產有機會突破6,000億元。

陽信銀行表示，第4季仍將以穩健保守的步調，持續擴大各項業務規模，可望順利達成全年稅前淨利36億元的目標。

陽信銀行近年布局國內據點有成，2014年起陸續新設花蓮、苗栗、龍井、雲林、南投、台東、宜蘭等分行，達到全國各主要行政區皆設有據點的目標。再經金管會核准，於去（2019）年6月及10月5日完成新設林口及豐原分行，總分行家數由原先96家成長至目前105家，淨增加九家分行。此外，由於多次榮獲金管會中小企業放款績優獎勵，先後將九家簡易型分行升格為全功能分行，皆有助提升整體通路價值與營運綜效。

陽信銀行也積極響應金管會推動信託2.0政策，除辦理高齡者及身心障礙者安養信託外，並持續秉持專業熱誠之服務精神，發展更多信託商品，提供客戶量身訂做之資產管理服務。

金管會 疫情

延伸閱讀

影／豐原南陽國小新建大樓經費不足 蔡其昌爭取1400萬

投信發行REITs 兩方向鬆綁

電支條例盼明年上路 紅利點數整合平台受矚目

銀行搶進點數經濟 紅利點數整合跨大步

相關新聞

金控前三季獲利 飆破3,000億

15家上市櫃金控今年前三季獲利出爐，累計整體金控前三季稅後純益突破3,000億元大關，續創新高，主要受富邦金、國泰金成長...

台幣狂升 逼近彭淮南防線

新台幣升勢凌厲擋不住，昨（12）日盤中實質交易價最高升至28.6元、狂升3.66角，衝撞「彭淮南防線」28.5元，也寫下...

六壽險 9月賺123億元

六大壽險9月與前三季獲利紛紛出爐，雖受新台幣升值及金融市場波動影響，但各家壽險公司普遍動用外匯價值準備金因應下，減緩對獲...

新光三越拚掛牌…找台新證承銷

消息人士昨（12）日表示，新光三越百貨預計2022年掛牌上市櫃，已經選定台新金控子公司台新證券做為輔導承銷商，有機會進一...

玉山金 簽署責任稅務原則

為增進公司治理及社會企業責任，玉山金控9月正式簽署「責任稅務原則」（Responsible Tax Principles...

王道銀新戶好禮大放送

王道銀行（O-Bank）推出全新新戶好禮方案，即日起至今年12月31日前，新開戶即享開戶後至次月底前刷簽帳金融卡消費現金...

陽信銀 前九月純益創高

受疫情影響，今年以來金融業普遍獲利動能趨緩，陽信銀行核心業務仍維持穩健，交出連續三季正成長的好成績。

叔姪情濃 新光三越skm pay回饋率衝19.3%

台新金控董事長吳東亮力挺新光三越百貨總經理吳昕陽升任副董事長後，雙方深化合作。台新銀行昨（12）日宣布，新光三越百貨電子...

AFMA推進FinTech 產學並重

靜宜大學講座教授俞明德出席「AFMA產學並重推進金融科技」座談會，認為就資工院系學生而言是在原有課程上強化區塊鏈、人工智...

名人TALKS／貨幣政策的遠見與短視(下)

近廿年來，當經濟遭遇重大衝擊時，美國聯邦銀行的貨幣政策的反應及時且到位，美國聯準會的執行方式，也具與時俱進的特色。早期聯...

元大原油正2將下市 10月13日起暫停融資券

元大投信申請元大S&P原油正2（00672L）清算下市，證交所今天公告，該ETF將自11月13日起終止上市，並公告明（1...

【今日精摘】新台幣大升成最強非美貨幣／消防員防疫補貼之亂

消防員防疫補貼發放混亂，地方反彈，台中市長盧秀燕表示不等中央了，將動用第二預備金發放；新北市長侯友宜指中央一毛錢也沒出，台南市消防局表示將向中央爭取，高雄市長陳其邁說高雄市一定加速處理。

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

國安基金這波護盤 賺了2.1億元

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。