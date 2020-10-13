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王道銀新戶好禮大放送

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

王道銀行（O-Bank）推出全新新戶好禮方案，即日起至今年12月31日前，新開戶即享開戶後至次月底前刷簽帳金融卡消費現金回饋最高10%優惠，同時可獲得機器人理財平台使用費明年限定期間五折優惠。除了新戶優惠外，王道銀行更同步延長1年期台幣定儲優惠年利率0.88%專案，今年底前不論新舊戶皆可享有優惠的定儲利率。

王道銀行表示，即日起至年底，透過手機或實體分行於王道銀行開立新戶，於開戶成功起至次月底前，刷王道銀簽帳金融卡除享既有的年底前不限通路無上限現金回饋1%之外，再享額外加碼1%現金回饋，加碼回饋部分設定上限為新台幣250元。

此外，若於此期間帳戶日均資產總額為新台幣20萬元（含）以上未滿50萬元的客戶，刷卡消費則除了既有現金回饋1%之外，額外加碼6%現金回饋，加碼回饋上限新台幣350元。

若於此期間帳戶日均資產總額新台幣50萬元（含）以上者，額外加碼部分則提高至9%現金回饋，等於合計最高有10%現金回饋，但額外加碼回饋上限新台幣500元。

王道銀行指出，該行簽帳金融卡只要年滿20歲即可申辦，其方便且直接連結帳戶扣款的特性，可讓消費者控管消費不透支，還能享現金回饋優惠，是年輕族群建立正確消費觀和謹慎理財的好夥伴。

即日起至年底新開戶且同時開立信託帳戶，可享2021年2月1日至7月31日這六個月機器人平台使用費五折優惠，折扣後機器人平台年度使用費僅為投資總額的0.5%，不須其他手續費與信託管理費，新台幣1,000元以上即可輕鬆享有大數據演算的投資組合建議，讓消費者輕鬆理財。

王道銀行更延長台幣1年期定儲優惠專案，年底前所有客戶均享定儲優惠年息0.88%，新台幣3,000元即可起存，利息採複利計算且到期一次付息，提供客戶低利環境優惠的大額定儲選擇。

新台幣 王道銀行 機器人

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