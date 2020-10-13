叔姪情濃 新光三越skm pay回饋率衝19.3%

台新金控董事長吳東亮力挺新光三越百貨總經理吳昕陽升任副董事長後，雙方深化合作。台新銀行昨（12）日宣布，新光三越百貨電子錢包skm pay綁定台新玫瑰Giving卡，現金回饋達17%，加計滿額禮更達19.3%。

無論17%或19.3%，都創下skm pay推出以來，綁定的信用卡加碼回饋比率最高。台新銀行表示，前1萬名申辦玫瑰Giving卡的卡友，刷滿1萬元，就可以有17%的現金回饋比率；若是刷滿2.2萬元，另有500元滿額禮，合計現金回饋比率19.3%。

新光三越百貨目前與台新銀行、新光銀行合作發行聯名卡，與12家銀行合作推出滿額禮。新光三越百貨一年營業額大約800億元，台新銀行發行的新光三越聯名卡貢獻將近200億元，占比將近四分之一，流通卡數超過100萬張。

消息人士指出，新光三越百貨上（9）月22日補選董事長，日方推舉總座吳昕陽升任副董事長時，吳家第二代的法人董事代表：新光金控創辦人吳東進、吳東亮、新光合成纖維董事長吳東昇，僅吳東亮舉手支持。

台新銀行昨日破天荒大手筆加碼新光三越百貨的電子錢包，消息人士說，「吳東亮會做人，與堂姪吳昕陽的叔姪情更濃了」。而台新銀行與新光三越百貨的深度合作，也有利台新銀行打造金融支付生態圈。

新光三越百貨周年慶如火如荼登場，台新銀行、新光銀行、玉山銀行、中國信託銀行都有滿額禮或加滿方案，目前以台新銀行的方案最大方，台新玫瑰Giving卡合計19.3%；次為新光銀行，視刷卡金額也有11.8%到13%；玉山銀行與中國信託商業銀行也各自有不錯的加碼方案。