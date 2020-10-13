六壽險 9月賺123億元

六大壽險9月與前三季獲利紛紛出爐，雖受新台幣升值及金融市場波動影響，但各家壽險公司普遍動用外匯價值準備金因應下，減緩對獲利衝擊，截至昨（12）日最新公布數字，六大壽險9月稅後純益合計123.56億元，年增24.8%，累計前三季稅後純益1,706餘億元，年增率逾38%，持續創下有史以來同期新高紀錄。

南山人壽以53.4億元拿下單月獲利王寶座，年成長率以中壽的59%居冠；至於累計前三季每股獲利，國泰人壽以每股盈餘7.53元遙遙領先，富邦人壽前三季稅後純益452.9億元居六大壽險第一，六大壽險只有新壽單月稅後純益大減近五成，衰退最多。

南山人壽再度重回單月獲利王，9月自結稅後純益約53.4億元，年成長34%，南山人壽代理總經理范文偉表示，主要是掌握市場波段，在債券大舉實現利得所致，此外，台幣匯率持續升值，適時調整避險部位及工具，有效控管外匯成本，單月大舉收回（動用）外匯價格準備金近32億元，致餘額剩下12.8億元，幾已接近底限，因此將報董事會討論向金管會申請增提準備金。

南山人壽累計前三季稅後純益約374億元，因金融市場8月較波動，因此截至9月底的淨值約4,371億元，月減272億元左右。

國壽前三季累計獲利續創歷史新高達448億元，年增46.9%。9月稅後純益與稅前盈餘多約5億元，淨值接近6,500億元。