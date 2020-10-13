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金控前三季獲利 飆破3,000億

經濟日報 / 記者葉憶如楊筱筠夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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15家上市櫃金控今年前三季獲利出爐，累計整體金控前三季稅後純益突破3,000億元大關，續創新高，主要受富邦金國泰金成長帶動，富邦金累計前三季稅後純益681億元，每股稅後純益（EPS）6.37元，創下歷史新高，並穩居金控累計獲利與EPS冠軍，國泰金是9月單月獲利最佳，累計純益也超過600億元居次。

第3季受惠資本市場持續維持高檔，以及豐厚股息入帳因素，整體金控第3季單季獲利衝高到1,315億元，比去年同季成長14%，更比今年第1、第2季單季獲利表現高出五成多，也使得整體金控在8月底累計獲利從衰退逆轉為成長後，至9月底累計稅後純益再攀高至3,039億元，比去年同期成長2.5%。

因為股息入帳在8月時達到高峰，9月入帳金額下滑，因此金控9月單月獲利也比8月單月大幅減少了將近五成，但仍處於相對佳的表現。

富邦金9月單月稅後純益41.01億元，累計前三季稅後純益681.05億元，較去年同期成長27%，EPS6.37元，再創歷史新高，並續居金控EPS與累計獲利冠軍。富邦金旗下富邦人壽單月獲利22億餘元，台北富邦銀行9月賺14.78億元。

國泰金自結9月稅後純益46.8億元，較去年同月成長20.6%，累計前三季賺643.7億元，年增率23.48%，並超越去年全年賺的638億元，EPS4.55元居次。國泰金指出，國壽股息入帳減少因此獲利較前月低。

中信金9月稅後純益為41.84億元，累計前九月稅後純益361.26億元、較去年同期衰退5.4%，EPS為1.8元。

中信金表示，9月份整體動能表現穩健，惟因股息入帳高峰已過，第3季除股息入帳利多，中信銀財富管理手續費較前一季成長逾三成，顯示核心業務動能維持良好。另一子公司台灣人壽前三季稅後純益159.08億元，較去年同期成長14%。

台新金9月稅後純益16.03億元，累計前三季稅後純益117.6億元，EPS 0.96元。台新銀9月稅後純益10.28億元，核心業務獲利動能持續穩健，淨利息收入及淨手續費收入均較去年同期成長。

PS4 富邦金 國泰金

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