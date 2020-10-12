元大原油正2將下市 10月13日起暫停融資券

元大投信申請元大S&P原油正2（00672L）清算下市，證交所今天公告，該ETF將自11月13日起終止上市，並公告明（13）日起，元大S&P原油正2不得再進行融資券交易；至於持有信用交易部位的投資人，應留意10月29日為強制了結日，若未及時處理將強制平倉。

證交所公告，元大S&P原油正2因申報下市，依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第78條，10月13日起該ETF應暫停融資券，授信機構也應依同規定，通知委託人於該ETF終止上市前第10個營業日前償還或還券了結。元大投信則公告，元大S&P原油正2之信用交易強制了結日為10月29日，自13日起還有13個交易日。