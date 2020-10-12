北富銀新資訊系統恢復正常 公司發三點聲明並道歉

台北富邦銀行更換銀行新系統不順，繼網友11日在PTT版抱怨ATM會吃錢、轉帳交易失敗卻扣款，修復之後今早傳出新災情，網友指無法登錄網路銀行和行動APP情況，傍晚約6點左右已大致獲得改善，北富銀公司（12）日晚間發布正式三點聲明並道歉，並指為求謹慎，會須持續檢測調校，確保客戶權益無損。

北富銀晚間發表三點聲明指出，有關今（12）日本行新銀行核心系統轉換升級後，各項交易及服務產生之狀況，本行特此說明如下：

一、新核心系統轉換升級上線後，核心系統運作正常，然因連接周邊系統的銀行企業服務匯流排（Enterprise Service Bus，簡稱ESB）對大量交易的運作效能不如預期，產生交易速度減慢，部分交易則因逾時而無法完成。

因此，凡無需通過ESB擔任樞紐之交易，如信用卡刷卡、ATM提領、一般臨櫃存放款、單筆跨行匯款等，均正常運行。其他交易，包括網路銀行、行動銀行、企業網銀、新台幣跨行整批匯出等，運作效率則受到不同程度的影響。

二、本行已採取因應措施，經過工程團隊努力，ESB系統問題於傍晚大致獲得改善，電話客服進話量從今日峰值（下午2點）每小時1861通（平均等候191秒，30%與網行銀相關）至下午6點之706通（平均等候10秒，16%與網行銀相關）。然為求謹慎，本行須持續檢測調校，並於明（10/13）日上午九時前對外說明。

三、對於新銀行核心系統轉換升級造成客戶諸多不便，本行深感抱歉，同時必定確保客戶權益無損。