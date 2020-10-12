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六大壽險前三季大賺1,706億元 南山人壽重登單月冠軍

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

六大壽險9月與前3季獲利紛紛出爐，雖受新台幣升值及金融市場波動影響，但在各家普遍都動用外匯價值準備金因應下，減緩對獲利的衝擊，截至今（12）日最新公布數字，六大壽險9月合計賺123.56億元，累計前3季仍大賺1,706餘億元，年增率逾38%，持續創下有史以來的同期新高紀錄。

個別壽險方面，南山人壽以53.4億元拿下單月獲利王寶座，年成長率則以中壽的59%居冠；至於累計前3季每股獲利方面，國壽仍以每股盈餘7.53元遙遙領先，整體金額富邦人壽仍第一，此外六大壽險方面只有新壽單月大減近五成，衰退最多。

9月再度重回單月獲利王的南山人壽9月自結稅後純益約53.4億元，年成長34%，總經理范文偉表示，主要還是來自於掌握市場波段，在債券大舉實現利得所致，此外台幣匯率持續升值，適時調整避險部位及工具，有效控管外匯成本，單月大舉收回（動用）外匯價格準備金將近32億元，導致餘額剩下12.8億元，幾乎已接近底限，因此預計將報董事會討論是否向金管會申請增提準備金。

南山人壽累計1至9月稅後純益約374億元，因金融市場8月較波動，因此截至9月底的淨值約4,371億元，月減272億元左右。

國壽9月獲利仍有25.4億元，其中已扣掉獲准增提的20億元外匯價格準備金，國壽發言人林昭廷表示，外匯準備金也動向了33億元，導致外匯準備金餘額剩下約103億元。此外9月稅後純益與稅前盈餘多約5億元，主要是因為壽險投資國內股票免稅，因此處分國內股票較多，會計帳面上會造成稅後比稅前高所致。

國壽前3季累計獲利則續創歷史新高達到448億元，年成長約46.9%。此外9月稅後純益與稅前盈餘多約5億元，主要是因為壽險投資國內股票免稅，因此處分國內股票較多，會計帳面上會造成稅後比稅前高所致。淨值約在接近6,500億元。

中壽自結9月單月獲利10.49億元，年成長59%豔冠群芳，中壽副總蔡靜如表示，主要是因應中美衝突及新冠疫情引起金融市場震盪，持續關注市場環境的變化，適時調整投資組合配置，創造長期穩定的投資收入。累計每股盈餘3.32元，也創下歷史新高紀錄。

外匯 壽險

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