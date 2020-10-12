全國電子周年慶 祭第二波優惠搶客

全國電子（6281）周年慶自上周開跑以來，一連串超激優惠讓人好升火，又遇上雙十連假人潮湧上街頭，第一波周年慶買氣好旺旺，在連假後開工第一天加碼煽火，宣布即日起到18日續跑周年慶第二波，從降價、送禮、全館滿額、抽獎、再搭配信用卡回饋折抵方案。

全國電子行銷處協理林奕君表示，周年慶向來是回饋顧客的大檔，今年周年慶比起以往祭出更多優惠，主要原因除了去年年底剛成立的Digital City線上購物平台首度與實體門市一起共襄盛舉外，調查還發現，受疫情無法出國的民眾紛紛把旅遊基金轉換成添購新3C家電費用。

周年慶活動推出數十款火紅熱賣3C家電超低價限量回饋，「洗衣機78折起、限定機種加碼送不沾鍋組」、「電視/冰箱滿5千送500元現金折價券」、「買LG冰箱或洗衣機上網登錄抽百萬好禮」、「指定機型冷氣滿萬送1,000元現金折價券」、「特定商品送全國獨家加碼禮」、「LG空氣清淨機及吸塵器滿萬送1,000元現金折價券」、「揪振興電腦最高折2,000元」，另外，全館滿額還能參加「滿額加1元多1件精選商品」、「單筆消費滿五千上網登錄抽十大名牌」等多重優惠，周年慶期間刷指定銀行信用卡最高再送7,000元。