南山人壽前三季賺374億元 每股盈餘2.71元

南山人壽今（12）日晚間公布9月自結獲利數字，9月單月獲利為新台幣約53.4億元，較去年同期成長34%；1至9月累計稅後純益為新台幣約374億元，較去年同期減少3.43%，每股盈餘為2.71元。

南山人壽強調，雖然台幣匯率持續升值，公司仍採取一貫穩健保守的避險策略，適時調整避險部位及工具，有效控管外匯成本，同時掌握市場波段實現資本利得，輔以穩定的經常性收益，使本月獲利穩健成長，9月單月獲利為新台幣約53.4億元，較去年同期40億元來得高。

此外，南山人壽9月合併新契約保費約53億元，公司表示，主要是受惠匯率優勢，美元商品銷售佳，加上8月具現金回饋機制的外溢新商品上市，持續帶動保障型商品與意外及健康險業績成長。