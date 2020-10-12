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上奇9月營收5.7億元 月增34%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

上奇（6123）今（12）日公布9月合併營收達5.7億元，月增34%、年減6.6%，為今年單月營收新高。上奇表示，雲端與數位印刷服務事業在9月保持成長，產品組合持續轉型，有助於公司獲利與未來發展。

上奇今年受到新冠肺炎疫情影響，今年前9月累計合併營收34.4億元，較去年同期下滑6.4%。上奇是布署亞洲地區的通路及IT整合服務商，產品包含IT整合服務、雲端服務（IaaS、SaaS）及數位印刷等。其中，雲端服務、數位印刷是該公司近年極力發展的業務，目前已有近五成營收來自這兩大事業群。

上奇指出，9月延續業績成長力道，除了香港校園陸續開學，增加當地專案營收貢獻外， 雲端與數位印刷服務事業也有亮麗的成長表現，集團事業和產品組合轉型，也將挹注整體獲利表現。不過，因爲疫情仍造成影響，加上去年同期香港校園專案推廣表現優異，墊高基期，因此9月營收和去年同期相比略為遜色。

上奇強調，儘管國際政經局勢詭譎多變，疫情仍牽制經濟復甦腳步，未來將積極推進亞洲區域的多雲服務布局，以及數位印刷事業的擴展方向不變，持續加速成長動能，以穩健的產品組合提升經常性收入（ARR）和整體獲利成長回饋股東。

營收 雲端服務

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