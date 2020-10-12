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中壽前三季每股盈餘3.32元 創歷史新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

中國人壽（2823）今（12）日晚間公布前三季自結獲利數字，面對疫情審慎控制風險，並掌握投資獲利的機會，累計稅後純益達148.4億元，較去年同期成長15%，並創下歷史同期新高，每股盈餘達3.32元，股東權益報酬率（ROE）為13.4%。

同時中壽自結9月單月獲利10.49億元，亦較去年同期大幅成長59%，成長率豔冠群芳，中壽表示，主要是因應美中衝突及新冠疫情引起金融市場震盪，持續關注市場環境的變化，適時調整投資組合配置，創造長期穩定的投資收入。

此外，中壽今年前三季新契約保費收入617億元，總保費收入1,854億元，公司表示，是因推動高價值之分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1,237億元，較去年同期成長16%，同時為降低避險成本，持續推動外幣保單，前三季外幣新契約保費占比也由去年同期之34%大幅提高至77%，將可持續帶動公司價值穩定成長。

中壽也強調，長期推動永續金融，對ESG議題高度重視，包括因應氣候變遷自主簽署加入 TCFD （氣候相關財務揭露建議書） Supporters，為國內率先加入企業之一；強化責任投資，自主響應聯合國責任投資(PRI)原則並制定「責任投資政策」。

此外，中壽表示，深度布局數位轉型也展現強大數位實力，已建立大數據資料庫、AI智能標籤庫及AI智能平台，並透過此基礎開始運用在業務員行動工具，優化客戶體驗，並領先業界率先取得主管機關核准並試行人臉識別行動投保。「人工智慧理賠防詐系統」以及「人臉識別行動投保系統」更先後獲得亞洲保險年度最佳理賠以及年度數位創新獎項，深獲國際肯定。同時中國人壽持續延攬強將加入經營團隊以強化數位競爭力，除既有的資訊系統開發、新科技的數位發展與數據資料應用外，再率先設立「體驗長(CXO)」職務以強化客戶體驗，未來將藉由數位科技效能與壽險服務溫度的融合，讓通路與保戶都能享受更安心、更便捷與更溫暖的數位體驗。

中壽 保費

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