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國泰、富邦金控 合計前3季大賺1,325億元

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

二大壽險金控國泰金（2882）與富邦金（2881）今（12）日連袂公布9月與前3季自結獲利數字，雖因少了股利因素9月獲利均較前月明顯下滑，國泰金單月小贏富邦金，但二大金控前3季都已雙雙賺超過600億元大關，分別達643.7億元與681.1億元，合計二家稅後純益將近1,325億元，遠遠超車其他金控公司，主要是因為旗下壽險子公司今年前三季趁股債市攀高逢高實現股債利益及股利入帳所致。

國泰金今（12）日傍晚公布9月自結獲利數字，單月稅後純益46.8億元，雖少於7、8月的146.5億元與127.9億元，但仍較去年同38.3億元成長20.6%。並是金控單月獲利冠軍；累計前3季賺643.7億元，年增率23.48%，已超越去年全年賺的638億元，每股盈餘4.55元排名第二。

富邦金同樣最新自結9月單月稅後純益賺約41.01億元，小輸國泰金，但與去年同月41.4億元大致持平；累計今年前9月稅後純益681.05億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)為6.37元，再度創下歷史新高紀錄，並續居金控每股獲利與累計獲利冠軍。

今年國泰金獲利主要靠國壽貢獻，9月國壽賺25.4億元，少於8月的107.2億元，較去年同月成長20.38%，其中包括已向金管會申請增提了20億元的外匯價格變動準備金，趁獲利還不錯多增提一些準備金，不然9月獲利應會更高一些。不過今年國壽也因投資印尼銀行踩雷致認列140億元損失所致，若加回去，今年國泰金獲利甚至篤定破800億元大關。

國泰世華銀行9月稅後純益18億元，高於8月時的14.7億元，低於7月的19.9億元，國泰世華銀強調，本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。國泰產險9月個體簽單保費17.1億元，較上月成長，穩居市場第二。國泰證券與國泰投信各項業務穩定推展，9月稅後純益為1.2億元與0.6億元，較上月略減。

國泰金 富邦金

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