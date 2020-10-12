富邦金前3季每股獲利6.37元 再創新高
富邦金控（2881）今（12）日傍晚公布2020年前3季自結獲利數字，其中9月單月稅後純益41.01億元，雖去年同月持平；累計今年前9月稅後純益681.05億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)為6.37元，再度創下歷史新高紀錄。
不過少了台股轉投資股票利益入帳，因此單月獲利較8月時的132餘億元減少不少，跟去年同月的41.4億元則幾乎持平略少一些。其中主要子公司及獲利引擎富邦人壽9月稅後純益降至22.37億元，跟8月的99億元少，主要仍是少入持有股票部位股息入帳所致，但單月仍較去年同期成長27%；累計前9月稅後純益452.95億元，較去年同期成長65%，主要受惠於穩健的投資績效。
富邦人壽今年前9月初年度保費收入（First Year Premium）達931億元，總保費收入（Total Premium）為4,111億元。
至於台北富邦銀行2020年9月稅後純益14.78億元，少於去年同月的15.35億元，淨利息收益維持穩定。累計前9月稅後純益153.87億元，年減約9%。所幸資產品質仍穩健，北富銀2020年9月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為730%。
其他子公司方面，富邦產險2020年9月稅後純益1.86億元，累計前9月稅後淨利40.21億元，較去年同期成長13%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前9月簽單保費收入較去年同期成長8%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。
富邦華一銀行2020年前9月獲利成長強勁，稅後純益達新台幣16.29億元，較去年同期成長50%，主要受惠於淨利息收入帶動。
富邦證券2020年9月稅後純益1.22億元，獲利成長主要受惠於經紀業務成長帶動。累計前9月稅後純益為29.52億元，較去年同期成長36%。富邦金控於2019年12月30日取得富邦證券持有之富邦投信全數股份，考量2019年與2020年比較性基礎一致，2019年富邦證券稅後純益已排除富邦投信。
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