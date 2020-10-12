快訊

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

原創、翻唱孰優孰劣？台灣流行音樂的經典「翻唱」

富邦金前3季每股獲利6.37元 再創新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金控（2881）今（12）日傍晚公布2020年前3季自結獲利數字，其中9月單月稅後純益41.01億元，雖去年同月持平；累計今年前9月稅後純益681.05億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)為6.37元，再度創下歷史新高紀錄。

不過少了台股轉投資股票利益入帳，因此單月獲利較8月時的132餘億元減少不少，跟去年同月的41.4億元則幾乎持平略少一些。其中主要子公司及獲利引擎富邦人壽9月稅後純益降至22.37億元，跟8月的99億元少，主要仍是少入持有股票部位股息入帳所致，但單月仍較去年同期成長27%；累計前9月稅後純益452.95億元，較去年同期成長65%，主要受惠於穩健的投資績效。

富邦人壽今年前9月初年度保費收入（First Year Premium）達931億元，總保費收入（Total Premium）為4,111億元。

至於台北富邦銀行2020年9月稅後純益14.78億元，少於去年同月的15.35億元，淨利息收益維持穩定。累計前9月稅後純益153.87億元，年減約9%。所幸資產品質仍穩健，北富銀2020年9月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為730%。

其他子公司方面，富邦產險2020年9月稅後純益1.86億元，累計前9月稅後淨利40.21億元，較去年同期成長13%。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前9月簽單保費收入較去年同期成長8%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦華一銀行2020年前9月獲利成長強勁，稅後純益達新台幣16.29億元，較去年同期成長50%，主要受惠於淨利息收入帶動。

富邦證券2020年9月稅後純益1.22億元，獲利成長主要受惠於經紀業務成長帶動。累計前9月稅後純益為29.52億元，較去年同期成長36%。富邦金控於2019年12月30日取得富邦證券持有之富邦投信全數股份，考量2019年與2020年比較性基礎一致，2019年富邦證券稅後純益已排除富邦投信。

富邦人壽 富邦金控

延伸閱讀

中鋼9月營收略增 鋼價續漲可望維持獲利

momo9月營收創同期新高 友銓年增逾7成

台驊9月營收13.98億元 年增51.16%

雙11前哨戰99購物節助攻 富邦媒9月營收創歷史同期新高

相關新聞

【今日精摘】新台幣大升成最強非美貨幣／消防員防疫補貼之亂

消防員防疫補貼發放混亂，地方反彈，台中市長盧秀燕表示不等中央了，將動用第二預備金發放；新北市長侯友宜指中央一毛錢也沒出，台南市消防局表示將向中央爭取，高雄市長陳其邁說高雄市一定加速處理。

綠色採購排名前3% 元大金控連九年獲表揚

全球企業對於氣候變遷風險越趨重視，元大金控（2885）集團以開源節流概念為愛地球盡一份心力，將永續價值影響力擴大至供應鏈...

假日卡神來了 台新玫瑰Giving卡日曆見紅回饋3%

1995年台新銀行玫瑰卡以一句「認真的女人最美麗」，多年來成為一句對女性讚美琅琅上口的廣告金句，在玫瑰卡上市25年之際，...

王道銀行3.04萬張增資股 今日開始申購

王道銀行（2897）現增股抽籤即將開始，這次承銷張數達30,400張，是今年僅次於新光金（2888）現增承銷35,700...

首創ATM進駐超商 上海商銀總經理獲台灣CEO100強

由哈佛商業評論全球繁體中文版主辦的2020 「台灣CEO 100強」評選活動，評選出上海商業儲蓄銀行（5876）總經理陳...

寶佳加碼東元續居第一大股東 持股比拉高到26%

電機大廠東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到26.46%。市場人士表示，寶佳集團...

名人TALKS／貨幣政策的遠見與短視（上）

鑑於新冠肺炎可能對經濟帶來嚴重的衝擊，二○二○年三月三日美國聯準會將政策目標利率（聯邦基金利率）調降二碼至百分之一至一點...

商家點數朝向整合 未來更好用

隨著數位經濟發展，商家會推出各種點數，例如LINE Points、街口幣、小7的OPENPOINT等，這些點數大多是一次...

台灣CEO百強 玉山銀董座金融業第1

哈佛商業評論全球繁體中文版（ＨＢＲ）最新公布「二○二○台灣ＣＥＯ 一百強」評選結果，玉山銀行董事長黃男州榮獲台灣金融業第...

壽險投資不動產 今年砸千億

壽險業者今年大手筆投資不動產，從前三季數據來看，壽險業在土地、商用不動產的投資額已近1,049億元，逼近2012年全年投...

玉山銀黃男州榮獲「台灣CEO百強」台灣金融業第一名殊榮

哈佛商業評論全球繁體中文版（Harvard Business Review; HBR）最新公布「2020台灣CEO 10...

元大金挺永續 簽署赤道原則

元大金控集團旗下各子公司結合自身核心業務，發展與ESG（環境、社會、公司治理）議題相關產品與服務，發揮金融機構資金影響力...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。