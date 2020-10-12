富邦金前3季每股獲利6.37元 再創新高

消防員防疫補貼發放混亂，地方反彈，台中市長盧秀燕表示不等中央了，將動用第二預備金發放；新北市長侯友宜指中央一毛錢也沒出，台南市消防局表示將向中央爭取，高雄市長陳其邁說高雄市一定加速處理。

2020-10-12 18:44