北富銀升級新系統暫離三天半仍卡卡 公司回應了

台北富邦銀行利用國慶連假期間進行5年來首度銀行系統升級，自10月8日晚上10時停機48小時後，不料至今（12）日下午為止，包括行動在內的網銀已三天半仍卡卡，速度緩慢，有客戶無法查詢相關存款與交易往來情形，疑似當機。因是全台第一家全面整合企業金融與消費金融服務的行動銀行，北富銀公司回應表示，新銀行系統上線後，核心系統運作正常，惟因連接周邊系統的企業服務匯流排對大量交易的運作效能不如預期，造成網路銀行/行動銀行速度較慢，現正調適改善中，惟本行會確保客戶權益不受影響。

台北富邦銀行為了提升客戶服務體驗，於10月8日晚上10時至10月10日晚上10時進行停機進行新銀行系統升級，與客戶短暫別離48小時，期間所有自動化設備和帳戶、金融卡各項交易都暫停使用，只有信用卡可如常刷卡消費，北富銀希望透過此次升級，成為全台第一家將企金與消金服務整合在同一個銀行系統的銀行，徹底實現「以客戶為中心」的經營理念。

而且為了此次蛻變，北富邦銀共花了5年籌備，動員73萬人次的努力，並進行8次大規模的平行測試。不過也因為將企業金流匯入新系統的關係，企業服務匯流排對大量交易的運作效能不如預期，而導致此次新系統更新後，初期速度較慢，已經積極改善中，公司強調客戶權益不受影響。北富銀行動銀行5.0自2018年11月正式推出，用戶數應已突破百萬人以上。

北富銀表示，此次新銀行系統的建置涵蓋產品開發、服務規劃、業務執行、數位技術、風險控管、作業流程等多元面向，並與印度最大的跨國企業-塔塔顧問諮詢服務公司(Tata Consultancy Services；TCS)共同開發，該公司為全球市值第二大的資訊科技服務商，業務版圖遍及全球46個國家，橫跨運輸、金融、網路等各產業的軟體系統。

新銀行系統升級後，北富銀將可加快服務效能、提升產品上市速度、擴充與第三方合作的靈活性，讓客戶服務體驗更加快意美好；此外，新銀行系統可省電40%，一年約可省下13.5萬度電，根據經濟部能源局2019年統計，每省一度電可減少排放0.509公斤二氧化碳，換算下來，新銀行系統可減少排放68.7公噸二氧化碳，為綠色環保多盡一份心力。