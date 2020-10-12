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元大銀行挺有寵階級 寵物險加碼現金回饋20%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
元大銀行推出「守護毛小孩」系列活動，寵物險加碼現金回饋20%。圖/元大銀行提供
元大銀行推出「守護毛小孩」系列活動，寵物險加碼現金回饋20%。圖/元大銀行提供

現代社會許多夫妻選擇不生小孩，甚至出現「頂寵族」一詞形容改以飼養寵物貓狗做為填補時間及做為感情寄託的族群，據時勢市調公司統計，台灣在2021年時，寵物貓狗的數量將超過15歲以下的孩童，越來越多的毛小孩扮演了孩童的角色，然而，相關的照顧醫療費用總是讓毛爸媽傷透腦筋。

元大銀行為了體貼廣大的毛爸媽，即日起推出「守護毛小孩」系列活動，包含「寵物險加碼現金回饋20%」及「消費回饋兌換寵物訂製食品」，不僅讓毛小孩成為有「險」階級，也讓毛爸毛媽感受鑽金滿滿、寵愛無限的禮遇。

市面上寵物險的種類繁多，元大銀行精選最優質的寵物險，毛小孩不僅享有門診費及手術費醫療保障，甚至當毛小孩闖禍造成他人受傷或物品損壞時，也能提供理賠，保費每年最低僅需新臺幣940元，刷元大指定信用卡再享20%現金回饋，減輕毛爸媽的心理及經濟負擔。

此外，透過點數商城，持卡人也可兌換優質訂製食品，餐餐都能寵愛毛小孩，元大銀行表示未來也將推出更多專屬汪貓星人優惠活動，讓毛爸媽開心享受與毛小孩相處的每一刻。

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