股匯雙漲！新台幣午盤狂升3.29角 暫收28.637元
新台幣兌美元匯價今（12）日中午暫時收在28.637元兌1美元，大升3.29角，成交量5.98億美元，今日新台幣早盤強勁走升，盤中最高升值3.36角、觸及28.630元，再度寫下逾九年以來盤中新高紀錄。
新台幣兌美元今天開盤價為28.900元，早盤最高28.630元、最低28.900元。
美國總統川普再度暗示自己支持規模更大的肺炎紓困方案，預期心理下，美股上漲，國慶連假後，台灣股匯雙漲，新台幣強勢升值，午盤升值1.14％，資金狂湧進，新台幣今日表現已經與其他亞幣脫鉤。
受到美元走軟和台股維持漲勢，匯市已經出現出口商停損拋售美元，推高新台幣價位，雖然預期央行將會出手，但新台幣盤中實質匯價已經落在28.63字頭，強勢升值格局暫時難轉變。
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