王道銀行3.04萬張增資股 今日開始申購

王道銀行（2897）現增股抽籤即將開始，這次承銷張數達30,400張，是今年僅次於新光金（2888）現增承銷35,700張的申購抽籤案，因承銷數量大，但目前價差小，預料將較亞洲藏壽司（2754）、汎德永業等新股申購中籤率要大幅提高。

王道銀行這次辦理現增3.2億股，每股承銷價訂在6.35元，今（12）日早盤股價曾滑落至6.64元，差價約4.5%。

王道銀行現增申購預定每位中籤者可申購5張，今（12）日開始申購，本周三(14日)截止，10月26日(周一)股票撥入中籤者帳戶。

投顧分析師表示，王道銀行近期股價一路走低，股價月線在6.84元左右，月、季與半年均量在1,300~1,800張，相較這次承銷數量有30,400張且承銷價為6.35元，雖然公司派應該會積極順利完成承銷案，但市場還是很關心中籤者能否獲利及幅度受到考驗。

今年5月4日開始申購的新光金增資案中籤率為6.34%，當時承銷價為每股7.8元，每位中籤者可申購5張，5月4日到15日(周五)的股價區間在8.63至元8.11元，增資股上市為5月18日，當天股價低點出現在開盤的8.05元，盤中最高8.11元，收盤為8.07元，成交量為51,095張是5月以來的大量。不過，6月10日曾漲到9.05波段高點。