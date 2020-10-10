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台幣強勢 28字頭恐成新常態

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導
今年以來新台幣走勢持堅，逐步逼近28.5元「彭淮南防線」。 （聯合報系資料庫）
今年以來新台幣走勢持堅，逐步逼近28.5元「彭淮南防線」。 （聯合報系資料庫）

今年以來新台幣走勢持堅，逐步逼近28.5元「彭淮南防線」，對於匯率是否於今年底前闖破此一天險價，金融界看法不一，因防線是否升破，得視中央銀行守匯意願與國際金融市場變化而定，但可以確定的是，新台幣升值基調並未改變，年底前波動區間將上移至28.5~29元，「28」字頭恐成新常態。

熱錢狂湧加上台股大漲，新台幣匯率周四（8日）盤中強升2.86角，最高升抵28.679元，創下九年三個月新高；央行尾盤擴大調節力道，將匯率壓貶0.1分，收28.966元，連兩貶，總成交量增至17.53億美元。

展望新台幣後市，台經院六所所長吳孟道昨（9）日表示，「明年第1季前，新台幣匯率升值趨勢都不會改變」，雖然無法確定會不會突破28.5元，但今年底前肯定向28.5元方向邁進，可以說未來新台幣匯率在28~29元間波動成為「新常態」的機會確實不小。

「防線會不會破，和央行干預決心與力道有關，但央行向來不樂見匯率過度波動，如果年底出口商拋匯旺季時新台幣匯率升抵28.5元附近，央行可能擴大干預幅度，延緩新台幣升值速度」，吳孟道分析。

兆豐銀行分析，展望後市，出口商賣壓不減，台幣延續升值機會較大，但受美股震盪影響，台股逢高賣壓不少，將使台幣升值過程中面對較多震盪幅度，預計新台幣震盪偏升機率較高。

第一銀行指出，財政部公布9月出口較去年同期提增9.4%，第3季出口900.8億美元創單季歷史新高，顯示台灣經濟穩健成長，在基本面加持下台股走勢強勁，外資連四日買超逾200億元，股市持續處於高檔支撐新台幣走勢，新台幣多方格局未變，後續須持續觀察美元走勢及外資動向。

元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源先前表示，新台幣今年以來處於內外夾攻局面，因基本面強力支撐，使新台幣匯率走強，估計第4季會更強，且直到明年底，新台幣都將強勢，「28元將成新常態」。

同時，針對美國總統大選對國際匯市將造成何種影響？金融圈普遍認為，不論現任總統川普連任，還是民主黨候選人拜登當選，將牽動人民幣等亞幣走勢，但難以撼動強勢新台幣的地位。

吳孟道指出，今年以來新台幣匯率「欲弱不易」，關鍵其實是美元走勢非常疲弱，「美國無限量印鈔，在2023年前都會維持超低利率水準，令美元難以升值。」

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

新台幣 台幣匯率 央行

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