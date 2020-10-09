衝刺數位金融 彰銀e財寶揪開戶賺2000元

數位經濟當道，今年加上新冠肺炎疫情影響，促使民眾辦理金融業務已從實體轉向數位通路，數位帳戶可透過手機在線上快速完成開戶，已成為滑世代的首選方式；彰銀為衝刺「e財寶數位帳戶」，即日起祭出揪麻吉賺禮金活動，鼓勵民眾體驗更便捷的金融服務。

彰銀即日起至今年12月31日舉辦「揪麻吉開立e財寶 成雙推薦賺禮金」活動，凡被推薦人於活動期間內首次開立「e財寶數位帳戶」，並於線上開戶時輸入推薦人專屬碼，且至2020年12月31日仍為有效戶，即可獲得100元回饋金。

另，推薦人於活動期間每成功推薦二戶可獲得100元回饋金，推薦四戶可獲得200元回饋金，以此類推，每推薦人最高可獲得2,000元回饋金。活動總回饋金高達155萬元，滿額即止。

彰銀表示，「ｅ財寶數位帳戶」目前提供新台幣、外幣及基金等優質金融服務，除推出推薦開戶禮外，並有活儲利率優於一般定儲方案及搭配理財、跨行提轉帳、結匯與信用卡加碼刷卡金等優惠。

此外，彰銀為搶攻年輕客群，並與亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX合作，自即日起至11月30日止，只要20歲至35歲之青年首次成功開立e財寶數位帳戶，還可享有KKBOX影音三選一方案，最高可享60天免費影音優惠。