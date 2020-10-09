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壽險、健康險不知哪張好？ 23檔高CP值在這

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

壽險、健康險商品多如牛毛，《Money錢》與錢管家數位科技合作，按四大指標：CP值占75%、申訴率占10%、評議率占10%、資本適足率RBC占5%，從數百張保單中，篩選出23張高CP值的成人保單。

CP值為保額保費比，占評選權重75%。保單CP值分數越高，排名越前面，代表在相同險種裡，同樣保費可以買到的保障額度越高。

申訴率、評議率各占10%權重，數值越小，代表保險公司發生保險糾紛的機率越低。此二數據可看出保險公司與業務員在業務承攬、承保範圍、事故原因認定、理賠金額認定等方面，能否讓多數保戶滿意。

占比5%的RBC為保險公司的資本適足率，數值越高，代表保險公司的清償能力越好，財務狀況較佳。

因男性與女性最高CP值保單有所不同，評選方式按性別區分獲選保單，扣除重複出現部分，共有23張保單獲選。名單如下：

●20年期定期壽險獎｜30歲男性保單

南山人壽不分紅定期壽險

保德信人壽高額定期壽險

●20年期定期壽險獎｜30歲女性保單

宏泰人壽定期壽險

三商美邦人壽祥順定期壽險

●網路投保1年期定期壽險獎｜30歲男性保單

合庫人壽網路投保1年定期壽險

法國巴黎人壽網路投保1年定期壽險

●網路投保1年期定期壽險獎｜30歲女性保單

合庫人壽網路投保1年定期壽險

法國巴黎人壽網路投保1年定期壽險

●1年期定期壽險獎｜30歲男性保單

康健人壽保障輕鬆配1年定期壽險

中華郵政1年定期壽險

●1年期定期壽險獎｜30歲女性保單

遠雄人壽千禧1年定期壽險

康健人壽保障輕鬆配1年定期壽險

●優體壽險獎｜30歲男性保單

國泰人壽活力優定期壽險(一級體)

台灣人壽優體定期壽險(非吸菸體)

●優體壽險獎｜30歲女性保單

國泰人壽活力優定期壽險(一級體)

台灣人壽優體定期壽險(非吸菸體)

●實支實付健康醫療險獎｜30歲男性保單

宏泰人壽薰衣草醫療健康保險附約

南山人壽好醫靠住院醫療健康保險附約

●實支實付健康醫療險獎｜30女性保單

三商美邦人壽正健康住院醫療健康保險附約

台灣人壽新住院醫療保險附約

●重大傷病定期保險獎｜30歲男性保單

全球人壽醫卡照重大傷病1年期健康保險附約

三商美邦人壽 Go大心1年定期重大傷病健康保險附約

●重大傷病定期保險獎｜30歲女性保單

台灣人壽卡安心1年期定期重大傷病健康保險附約

三商美邦人壽 Go大心1年定期重大傷病健康保險附約

●一次給付癌症定期保險獎｜30歲男性保單

台灣人壽 1年定期防癌健康保險附約

三商美邦人壽 Go福康1年定期防癌健康保險附約

●一次給付癌症定期保險獎｜30歲女性保單

台灣人壽 1年定期防癌健康保險附約

三商美邦人壽 Go福康1年定期防癌健康保險附約

●失能扶助險獎｜30歲男性保單

台灣人壽1年期一至六級失能扶助金健康保險附約

宏泰人壽祝扶180失能照護健康保險附約

●失能扶助險獎｜30歲女性保單

台灣人壽1年期一至六級失能扶助金健康保險附約

宏泰人壽 安家360 1年期一至六級失能扶助保險金健康保險附約

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