驚!上海鄉村的母公司衡平11月18日將下櫃

驚!上海鄉村的母公司衡平（8934）11月18日將下櫃!衡平昨天表示，雖然很努力要繼續在上櫃掛牌，然而主要營收來源為大陸物業管理公司，因物業管理占總營收比重已超過5成，不符合櫃買的營業細則規定，必須要下櫃；公司覺得很無奈，還在努力想法子維護股東權益。

昨天衡平心表示，即將在11月18日下櫃，主要是不符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條之2及第15條之11」規定。簡單的說，就是占公司營收超過5成的主要營收來源公司出售；然而這是去年股東會就通過，通過後也一直跟櫃買中心溝通，今年4月出售、9月完成交割，櫃買也在10月8日通知於11月18日處以下櫃，公司對於這個決定覺得很遺憾。

衡平也進一步表示，真的是考量到大陸物業事業大環境經營變動太大，董事會擔心長期會血本無歸，股東會及董事會都同步決議通過出售大陸物業公司，根據公司公布的營運概況，今年4月正式公告處北京萬通鼎安國際物業，出售金額為人民幣8110萬元(以換算台幣4.2元計算約台幣3.45億元)，然而也因為主要營收來源出售在9月完成交割，櫃買也通知必須於11月18日下市，終止掛牌交易。