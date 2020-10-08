第一金前三季稅後純益133.78億元 EPS1.04元

第一金控（2892）自結9月單月稅後純益11.01億元，累計前三季稅後純益133.78億元，每股稅後純益（EPS）1.04元。第一金核心子公司一銀9月各項主要業務動能持續，手續費收益持續增長，但是因為股息入帳減少較多，因此單月獲利較前月下滑。

一銀副總經理蔡淑慧指出，9月在搭配第一金另一子公司第一金人壽強推投資型保單之下，帶動一銀財管保險相關手收利益增加約1,000多萬元，國內外各項手收合計增加約1億元上下，但是因為股息入帳減少了大約4.6億餘元，因此使得一銀9月獲利較前月下滑，但核心業務動能仍然延續，提存備抵呆帳則是配合新增放款也有所增加。

蔡淑慧表示，一銀維持企金、消金同步並進、穩健成長的節奏，今年重點在推動房貸壽險等增加附加價值業務，資產品質維持良好，因應疫情衝擊嚴控風險，並加強催收挹注回沖利益，逐步縮減上半年疫情衝擊的損失與獲利落差。