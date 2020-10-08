10年債標售大驚奇 寫「三低一高」四個歷史紀錄

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行受財政部委託今（8）日標售10年期公債，寫下「三低一高」四個歷史紀錄，令市場跌破眼鏡；資金行情發酵下，10年債殖利率今日在初級與次級市場同步跌至歷史新低，5年債殖利率也跟著跌至谷底。此外，銀行與保險聯手搶下94%籌碼，也締造歷年新高紀錄。

央行今日標售10年公債，金額為300億元，在銀行與保險積極壓低利率搶標下，得標利率落於0.352%，為歷史新低，低於市場預期的0.37%，並較去年8月中標售的同年期公債，下跌1.8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

10年期公債標售超熱，除初級市場標售利率跌至歷史低點外，次級市場上的5年期與10年債盤中利率下滑至0.25%與0.34%，為歷史最低。

「這次標售跌破市場眼鏡，原本預期利率最低不過0.36%，沒想到竟然跌到0.352%，主要原因，就是銀行和壽險的買氣太盛，讓很多券商意外落馬、買不到籌碼」，券商主管說。

這期10年債標售除寫下「三低」歷史紀錄外，也締造一個歷史新高水準，那就是銀行和壽險業合計奪下94%的籌碼，為歷年最高。