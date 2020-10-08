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央行下重手！匯市強升變微貶 爆17.53億美元巨量
熱錢狂湧加上台股大漲，新台幣匯率今（8）日盤中強升2.86角，最高升抵28.679元，創下九年三個月新高；但匯價逢高，吸引一票進口商與散戶買盤進場，中央銀行尾盤也擴大調節力道，硬是將匯率壓貶0.1分，收28.966元，連兩貶，總成交量擴增至17.53億美元。
匯市今日走勢相當戲劇化，相較於外資狂賣美元，國內進口商與散戶則是積極搶美元，形成土洋對作戲碼；因交投超熱烈，總成交量也擴大至近18億美元。
另外，新台幣匯率盤中闖破28.7元、最高升抵28.679元，升值金額達2.86角，但尾盤卻被央行壓下、翻貶作收，匯市「豬羊變色」，頗有政策宣示意味。
「尾盤沒收的升幅已經超過2.5角，顯示老大（指央行）確實擴大了調節力道」，匯銀主管說。
海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價，1個月期折價大幅擴增，最新報價已經突破「彭淮南防線」28.5元，顯示海外法人對新台幣匯率的升值預期非常強烈。
相較於外商銀行一面倒地拋售美元，本土銀行交易室因客戶買匯單如潮水般湧入、電話接到手軟。
「今天超級忙，國內進口商和散戶很多人都想買美元，不過外商都在賣」，匯銀主管說。
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