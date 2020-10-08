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今年第四次！國壽重訊獲准增提20億元外匯準備金

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新台幣頻頻升值，壽險業者也紛紛增提外匯價格準備金，繼中壽8月底宣布增提外匯價格變動準備金20億元後，國泰人壽今（8）日也輸入公開資訊觀測站宣布獲金管會核准第四度增提外匯價值準備金20億元，將用於9月獲利數字，國泰人壽今年來已四次宣布獲准增提合計金額累計已達70億元。

因應新台幣頻頻升值，除了各家壽險公司付出高額費用購買匯率避險衍生性商品，讓匯兌成本居高不下，此外壽險業也趁獲利不錯時機，增提外匯價格變動準備金，等於充實資金池，以備不時之需，壽險業動用外匯價格準備金，可以緩和匯兌成本對於獲利的衝擊。

繼新壽、國壽、中壽分別獲金管會核准增提40億元、30億元及20億元外匯準備金後，國壽也宣布再度獲金管會核准增提外匯準備金20億元。因為增提外匯準備金會影響當月的獲利數字減少，不少壽險公司都是利用7、8月現金股利入帳高峰時順勢提存外匯價格變動準備金。

國壽繼4、6、7月各獲准增提10億元、10億元、30億元後，9月又再度增提20億元，公司表示主要認為新台幣後市仍有升值壓力，因此有獲利時可以預做準備。

國壽8月稅後純益賺107.2億元，是去年同月的2.63倍，主要是因為大舉實現股債利益所致，此外避險成本也有明顯降低，另外有23億元左右現金股利入帳，國壽自己提存15億元外匯準備後，餘額尚有116億元。不過因利率略上升，截至7月底淨值6,800億元，較上月略少100億元左右。1~8月國壽賺422.7億元，每股盈餘賺7.11元，續劊歷史新高紀錄。

外匯 壽險業 國壽

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