金管會放寬 投信海外投資複委任反向投資決定限制

金管會今（8）日正式公布最新函令，放寬投信海外投資複委任反向投資決定限制，將原本限制同一經理人操作二檔基金，針對同一支股票不得反向操作的規定，修法放寬在相關配套措施下，委託海外基金操作的部位，可以不受反向交易的限制，但需事後遞交報告備供查核。

證期局表示，此次修法放寬投信運用基金資產，投資於亞洲及大洋洲以外之海外投資業務，複委任第三人處理。其金額超過基金淨資產價值70%者，得將海外投資業務全部複委任，不受複委任海外投資地區之限制。官員表示，原本法規限制投信基金經理人同時操作二檔基金，針對同一支股票不得有反向操作的規定，但若是該檔基金投資在海外股票部位，是委託給國外基金公司操作，因國內投信控不了國外基金的反向交易部份，因此要求在相關配套措施下，可以放寬限制。

雖然證期局有放寬相關規定，但要求證券投資信託事業應與受託管理機構訂定書面契約，載明雙方權利義務、投資策略計畫，及變更投資策略計畫之議定方式，並遵守我國證券投資信託基金管理辦法及證券投資信託契約之規定。受託管理機構應至少每月一次提出報告。

金管會也要求，投信如發現同一基金經理人兼管的各基金與其複委任受託管理基金，於同一日對同一股票及具有股權性質之債券作反向投資決定情事，基金經理人應於事後載明合理分析依據及充分說明其必要性，作成報告陳報權責主管，備供查核。