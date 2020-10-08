合庫金控董座雷仲達 獲台灣CEO 100強殊榮

合庫金控（5880）今（8）日發布新聞稿指出，遠見‧天下文化事業群旗下《哈佛商業評論》全球繁體中文版於今年10月公布其評選之「台灣CEO 100強」，合庫金控董事長雷仲達首次入圍即獲此殊榮。

該評比是篩選台灣證券交易所上市公司中市值前300強之台灣企業，於109年4月30日調查截止日仍在職之CEO為評選對象，剔除任期未滿兩年或有犯罪紀錄者後，共有249位CEO進入評比。此次入榜「台灣CEO 100強」者多為科技產業CEO，公股金控中僅有二位董事長獲此殊榮，合庫金控雷仲達董事長即名列其一。

雷仲達為美國康乃爾大學經濟學博士，歷任我國派駐中美洲開發銀行（CABEI）董事、高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長、財團法人國際合作發展基金會諮詢委員及中央存款保險股份有限公司董事長，國內外經歷完整，自106年11月起擔任合庫金控董事長至今將屆滿三年，一路穩紮穩打，帶領合庫金控之成績有目共睹，108年稅後純益176.1億元，創歷年新高，配發之現金與股票股利合計1.15元，殖利率達5%以上。而合庫金控更於109年首度獲得第六屆公司治理評鑑名列前5%，充分展現標竿企業之經營典範。

自雷仲達就任以來，即高度重視集團公司治理及實踐企業社會責任，具體成果包含進行董事會績效評估、設置公司治理主管、制定董事會成員及重要管理階層接班規劃等，以強化董事會結構與運作;定期辦理法人說明會並參加海外路演(Roadshow)，加強與投資人溝通，提升資訊透明度;成立專責之企業社會責任委員會，整合集團資源，就公司治理、客戶關懷、員工照護、環境永續、社會公益等五大面向設定短、中、長期目標，以落實企業社會責任。

此外，雷仲達亦善用集團資源，發揮金融影響力，進以支持政府政策，協助產業發展。108年合庫銀行榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行優等獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」、「辦理新南向政策目標國家授信優等銀行」等八大獎；於疫情期間則積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲六大獎，名列紓困優等銀行，於後疫情時期則加強推動「兆元振興融資方案」，協助企業取得營運所需資金。

另因身兼信託公會理事長一職，雷仲達以打造「樂活安養第一品牌」為期許，除連續4年榮獲金管會評定為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行外，並將持續運用結合「租賃權信託、不動產信託、營建資金信託、預收款信託及安養信託」五大構面之「一條龍整合服務2.0」，再搭配異業結盟，以信託結合醫療、養護、長照等機構之綜合性服務，提升使用安養信託之便利性，而今年5月更領先業界，完成全台第一批長照種子行員訓練，透過271家分行的通路優勢協助高齡者規劃安養人生。