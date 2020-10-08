新台幣狂升4角 新光金9月賺不到10億元

新台幣對美元9月狂升4角，新光人壽匯兌成本大增，9月稅後純益4.77億元、年減49.0%，影響所及，新光金控（2888）今(8)日晚間公告的9月獲利金額大減，從今年前八月平均每月賺約20億元，腰斬至單月賺不到10億元。

新光金公告，9月稅後純益9.37億元、年減34.1％，前九月稅後純益176.91億元、年減6.9%，累計每股稅後純益(EPS)為1.38元。

新光金9月獲利動能疲軟，主因核心子公司新光人壽9月匯兌成本大增。新光金發言人徐順鋆坦言，的確比平常每月的二、三十億元要多，實際數字等法說會再講。市場則預估，新壽9月匯兌成本在50億元上下。

徐順鋆表示，新壽9月動用外匯價格變動準備金來沖抵匯兌損失的金額有19億元，外匯價格變動準備金餘額9月底降至43億餘元。

國內外現金股息收入部分，新光人壽前九月已入帳146億元。

新光人壽被金管會要求須調降國外投資部位，從保單責任準備金與股東權益合計數的43%降至39%，影響新台幣保單的銷售空間。徐順鋆表示，未來會更聚焦新台幣的保障型商品，以及外幣保單。

新光金另家子公司新光銀行9月稅後純益3.8億元、年減21.5%。新光銀前九月稅後純益47.24億元、年增15.3%，為新光金之人壽、銀行、證券三引擎當中，唯一累計獲利成長者。

徐順鋆表示，新光銀行前九月獲利成長，主要來自現金股息收入與債券處分利益所貢獻。

證券子公司方面，元富證券9月稅後純益0.3億元、年增2,900%，前九月稅後純益11.89億元、年減8.5％。

徐順鋆表示，元富證前九月稅後純益比去年同期少1.1億元，主因第1季自營部位的評價損失吃掉經紀業務的手續費收入。