信邦董事長王紹新 獲台灣《哈佛商業評論》CEO 100強

信邦電子（3023）董事長王紹新今（8）日獲頒，由台灣《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）所主辦的2020 HRR台灣CEO 100強，首次入榜就名列第21位。

台灣《哈佛商業評論》自2016年起舉辦台灣「最佳績效 CEO」排行榜，今年進行到第三屆，再度委託進行英文版「全球執行長 100 強」的研究團隊、歐洲工商管理學（INSEAD） 團隊執行，選出長期帶領企業表現績優的台灣前 100 位企業領導人。

比照英文版調查方法，從台灣所有上市公司中，選出市值300大企業領導人，選出「總股東報酬率」和「市值變化」兩項指標表現優異的前一百位領導人，顯示好的領導人必須帶領企業成長，並求取股東最大利益。

近年商業環境動盪，長期維持企業卓越表現實屬不易，王紹新憑著多年來不斷轉型，居安思危，帶領公司渡過一個又一個挑戰。信邦將以唯一不變的就是變的精神來應對未來的挑戰，並以與世界共好的理念永續經營。