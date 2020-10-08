銀行搶攻房貸 建築融資比率連三年攀升

銀行搶攻房貸市場，銀行辦理住宅建築及企業建築放款比率26.62%，已連續三年攀升，個別銀行在28%以上者多達10家，金管會今（8）日表示，多年前曾採取監控措施並見效，未來將持續注意市場變化，再採取適當措施。

根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額之和的30%。

金管會今天公布銀行辦理住宅貸款及建築融資最新資料，金管會銀行局副局長林志吉表示，到8月底，34家國銀（不含土銀及輸銀）辦理住宅貸款及建築融資餘額比率為26.62%。

其中，28%以上的有10家，包括一家在29%以上，及九家在28%-29%。

根據金管會近三年資料，2017年這項比率為26.24%，2018年增加到26.28%、2019年26.58%，呈現持續上升趨勢。

在住宅貸款及建築融資逾放比率方面，8月底，購置住宅貸款餘7兆7162億元，逾放比率0.14%，均低於去年同期的0.2%、前年同期0.23%。

至於建築融資餘額2兆6187億元、逾放比率0.12%，同樣低於比去年期的0.14%、前年同期的0.21%。

林志吉表示，從不動產放款的逾放比率來看，不僅低於去年、前年，也比銀行整體逾放比率0.24%低，顯示資產品質良好，金管會會持續觀察資產品質變化，採取適當措施。

至於可採取那些適當措施？林志吉表示，多年前金管會曾針對不動產放款採取監控措施，達到效果後就回復由銀行自行控管，未來會持續注意市場變化，再提出適當因應措施。

至於是否會針對房貸做壓力測試？林志吉說，會持續密切注意不動產市場變化，評估是否採行必要措施；他強調，金管會已要求對於不動產放款要提列1.5%的備抵呆帳，到8月底各銀行都達標，平均提列比率則有1.56%。