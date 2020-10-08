國銀大陸曝險終止跌勢 8月出現雙反彈

金管會今（8）日公布本國銀行最新大陸曝險部位，到8月底止，國銀在大陸曝險部位上升至1.6兆元，占淨值比重41.78%，也高於6月底的40.89%，是大陸曝險部位連二年下降後，首見止跌。

受到疫情及美中貿易戰影響，最近二年來，本國銀行大陸曝險部位持續下降，到今年第2季止，大陸曝險金額占淨值比重降至40.89%，再度跌到歷史新低，大陸曝險金額剩1.56兆元。

金管會今天公布最新資料，到8月底止，大陸曝險金額及占淨值比重雙雙回升，包括大陸曝險金額有1兆6031億元，比6月底增加357億元。

除此，大陸曝險金額占淨值比重，也從6月底的40.89%，上升至41.78%，增加0.89個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉表示，8月國銀大陸曝險金額占淨值比重雖上升，但仍在歷史低檔，去年同期也都有50%。

根據金管會資料，跟6月相比，大陸曝險金額的上升，主要是投資部位的增加，尤其是債券部位，授信餘額仍小額減少。